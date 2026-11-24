باشگاه خبرنگاران جوان - علی علی‌پور مدیر پروژه نهضت ملی مسکن اکباتان صدرا در جریان بازدید کارشناسان واحد تأسیسات مسکن شهری دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پروژه ۳۱۵۲ واحدی اکباتان (نهضت ملی مسکن صدرا)، اظهار کرد: این پروژه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و شاخص‌ترین طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان فارس، پیشانی اصلی عملکرد بنیاد مسکن در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن استان به شمار می‌رود و با برخورداری از روند اجرایی مطلوب و پیشرفت فیزیکی قابل قبول، جایگاه ویژه‌ای در کارنامه فعالیت‌های بنیاد مسکن دارد.

او افزود: بنیاد مسکن با عزم جدی و برنامه‌ریزی مستمر، تمام ظرفیت‌های فنی، اجرایی و مدیریتی خود را برای پیشبرد و تکمیل این پروژه به کار گرفته است و در کنار احداث واحد‌های مسکونی، تأمین و تکمیل زیرساخت‌های حیاتی را نیز با جدیت دنبال می‌کند.

علی‌پور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های خدماتی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اقدامات و هماهنگی‌های مورد نیاز برای تأمین آب، برق و شبکه فاضلاب پروژه با موفقیت پیگیری شده و این موضوع نشان‌دهنده نگاه جامع بنیاد مسکن به آماده‌سازی یک مجموعه مسکونی برخوردار از امکانات و خدمات زیربنایی است.

مدیر پروژه اکباتان ادامه داد: اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن صرفاً به ساخت واحد‌های مسکونی محدود نمی‌شود، بلکه فراهم کردن زیرساخت‌های اساسی، تأسیسات استاندارد و شرایط مناسب برای زندگی و سکونت پایدار متقاضیان نیز بخش مهمی از مسئولیت بنیاد مسکن است.

او بازدید کارشناسان دفتر مرکزی را فرصتی برای تبادل نظر تخصصی، بررسی دقیق‌تر روند اجرا و ارتقای کیفیت فنی پروژه دانست و تأکید کرد: مجموعه اجرایی پروژه اکباتان با حمایت و همراهی مدیریت بنیاد مسکن، تمام تلاش خود را برای حفظ روند مطلوب پیشرفت، رفع موانع و تکمیل بخش‌های مختلف طرح به کار گرفته است تا در نهایت، متقاضیان از واحد‌های مسکونی مناسب و زیرساخت‌های مورد نیاز برای رفاه و آسایش برخوردار شوند.

در راستای نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و ارزیابی کیفیت فنی و اجرایی طرح‌ها، کارشناسان واحد تأسیسات مسکن شهری دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از پروژه ۳۱۵۲ واحدی اکباتان صدرا بازدید کردند.

در جریان این بازدید، جزئیات اجرایی و فنی تأسیسات بررسی و نشست تخصصی با هدف شناسایی و رفع چالش‌های احتمالی، افزایش هماهنگی میان عوامل اجرایی و اطمینان از انطباق عملیات با استاندارد‌ها و ضوابط فنی برگزار شد.

پروژه اکباتان به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان فارس، در بخش‌های مختلف عمرانی و زیرساختی در حال اجراست.

منبع: عمران صدرا