باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - علیرضا سیدقریشی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی گفت: این فرایند با حضور نماینده فرمانداری شاهین‌دژ و جمعی از مسئولان و کارشناسان استانی و شهرستانی در اداره حفاظت محیط‌زیست این شهرستان برگزار شد. پس از بررسی درخواست متقاضیان و بازگشایی پاکت‌ها، صیادان منتخب برای فعالیت در مسیرهای تعیین‌شده زرینه‌رود مشخص شدند.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های صیادی افزود: بومی‌بودن متقاضیان، نداشتن تخلفات زیست‌محیطی و رعایت ضوابط فنی صید، از معیارهای اصلی انتخاب افراد واجد شرایط بود. صیادان منتخب پس از طی مراحل اداری، فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

سیدقریشی با اشاره به اهمیت حفاظت از ذخایر آبزی رودخانه اظهار کرد: واگذاری مسیرهای صیادی به صیادان محلی با هدف مدیریت پایدار منابع آبزی، جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه و صیانت از زیستگاه‌ها انجام می‌شود. موفقیت این طرح نیز به همکاری صیادان و رعایت دقیق ضوابط و مقررات حفاظتی وابسته است.