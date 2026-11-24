باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نیکلای نیکیتین، دانشمند و استاد گروه ویروس‌شناسی در دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه دولتی مسکو (لومونوسوف)، هشدار داده است که اعضای مأموریت‌های فضایی ممکن است هنگام بازگشت به زمین، ویروس‌های جدیدی را با خود به سیاره ما بیاورند.

این دانشمند توضیح داد: «آزمایش‌ها نشان می‌دهند که اجزای ویروسی می‌توانند در فضا زنده بمانند. با این حال، انتقال آنها از فضا به زمین سفری بسیار دشوار است؛ آنها باید از پرتاب شدن به همراه سنگ‌ها از سیاره مبدأ جان سالم به در ببرند، شرایط خلأ فضا، پرتو‌های فرابنفش و پرتو‌های کیهانی را تحمل کنند و سپس از ورود به جو و برخورد با سطح زمین نیز جان به در ببرند. چالش نهایی — و دشوارترین آنها — یافتن یک میزبان مناسب در طول این مسیر است که بسیار بعید و غیرواقع‌بینانه به نظر می‌رسد. بنابراین، سناریوی محتمل‌تر این است که ویروس بتواند از طریق یک فضاپیما و توسط یکی از اعضای مأموریت فضایی به زمین منتقل شود؛ احتمالی که ممکن است در مأموریت‌های آینده به ماه یا مریخ رخ دهد.»

این دانشمند به فرضیه «پانسپر‌می» (Panspermia) اشاره کرد؛ ایده‌ای که بر اساس آن، میکروارگانیسم‌ها و ترکیبات آلی اولیه می‌توانند در فضا از سیاره‌ای به سیاره دیگر سفر کنند. طبق این فرضیه، از نظر تئوریک امکان دارد که ویروس‌ها از سیاره‌ای مانند مریخ به زمین منتقل شوند.

او خاطرنشان کرد: «آزمایش‌های انجام‌شده در فضا نشان داده‌اند که ویروس‌ها می‌توانند در برابر نوسانات شدید دمایی، شرایط خلأ و پرتو‌های فرابنفش مقاومت کنند.»

با این حال، وی افزود که فرضیه پانسپر‌می هنوز به طور علمی اثبات نشده است. فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی آزمایش‌های زیستی متعددی را برای بررسی بقای عوامل بیماری‌زا در فضا و تأثیر احتمالی آنها بر خدمه مأموریت‌های فضایی انجام داده‌اند. هدف از این کار، توسعه روش‌هایی برای پیشگیری از ابتلای فضانوردان به بیماری‌ها در جریان مأموریت‌های فضایی آینده است.

علاوه بر این، روسیه قصد دارد در ایستگاه مداری آینده خود (ROS) آزمایش‌هایی انجام دهد تا تأثیر شرایط پرواز فضایی بر موجودات زنده مختلف و همچنین تأثیر پرتو‌های کیهانی بر دارو‌ها را بررسی کند.

منبع: TASS