باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یکی از موضوعاتی که در هفته‌های اخیر در عملکرد تیم فوتبال استقلال قابل بررسی بوده، میزان تأثیرگذاری بازیکنان ذخیره و نقش آنها در تغییر روند مسابقات است؛ مسئله‌ای که با توجه به فشردگی رقابت‌های داخلی و آسیایی، اهمیت زیادی برای سهراب بختیاری‌زاده و کادر فنی آبی‌پوشان دارد.

استقلال در دیدار‌های اخیر خود بار‌ها برای رسیدن به نتیجه مطلوب به توانایی بازیکنان اصلی متکی بوده و بخش قابل توجهی از بار فنی و هجومی تیم بر دوش نفراتی قرار داشته که از ابتدا در ترکیب حضور پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بازیکنان نیمکت‌نشین نیز هنگام ورود به زمین بتوانند کیفیت فنی تیم را حفظ کنند یا با ایجاد تحرک بیشتر، شرایط مسابقه را به سود استقلال تغییر دهند.

دیدار برابر العین امارات نمونه‌ای از اهمیت این موضوع بود. استقلال در این مسابقه توانست با گل سامان فلاح از حریف پیش بیفتد و در ادامه نیز برای رسیدن به گل برتری فرصت‌هایی ایجاد کرد، اما در نهایت نتوانست از موقعیت‌های خود استفاده کند و به سه امتیاز برسد. در چنین مسابقاتی، نقش بازیکنان تعویضی برای افزایش قدرت هجومی و ایجاد تنوع در حملات می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

از سوی دیگر، استقلال در مقطع فعلی با محدودیت‌هایی در اختیار داشتن تمام نفرات خود مواجه است و مصدومیت برخی بازیکنان، غیبت نفرات ملی‌پوش در مقاطع مختلف و محرومیت بازیکنانی همچون صالح حردانی برای مسابقه آینده آسیایی، شرایط انتخاب ترکیب را برای کادر فنی دشوارتر می‌کند.

در واقع، استقلال برای حضور موفق در چند جبهه به نیمکتی نیاز دارد که اختلاف سطح محسوسی با ترکیب اصلی نداشته باشد. اگر بازیکنان ذخیره نتوانند در زمان حضور در زمین کیفیت بازی را حفظ کنند، فشار بیشتری به نفرات اصلی وارد خواهد شد و این موضوع در ادامه فصل و با افزایش تعداد مسابقات می‌تواند به یکی از مشکلات جدی تیم تبدیل شود.

بختیاری‌زاده در ادامه رقابت‌ها باید علاوه بر تثبیت ترکیب اصلی، به دنبال افزایش آمادگی و اعتمادبه‌نفس بازیکنان ذخیره نیز باشد. استقلال برای عبور از مسابقات فشرده پیش رو تنها به یازده بازیکن اصلی متکی نخواهد بود و میزان اثرگذاری نیمکت می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت یا ناکامی این تیم باشد.