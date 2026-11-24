باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - رحیم صدیقی اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، از روز چهارشنبه چهارم آذرماه، وزش باد شدید تا نسبتاً شدید و تندباد‌های لحظه‌ای در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی تمامی مناطق استان را در بر می‌گیرد و به‌ویژه نیمه شمالی و شرقی استان، شهرستان‌های بیجار و قروه و مناطق زرینه، هزارکانیان و نساره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان با اشاره به مخاطرات احتمالی این پدیده گفت: سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت شهری و محصولات کشاورزی از جمله پیامد‌های احتمالی وزش باد شدید است.

صدیقی از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات و انجام فعالیت‌های کوهنوردی و ورزشی در فضای باز خودداری کنند و افزود: شهروندان از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده پرهیز کرده و تمهیدات پیشگیرانه لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.

وی یادآور شد: این هشدار از روز چهارشنبه چهارم آذرماه آغاز می‌شود و شهروندان باید در مدت فعالیت این سامانه جوی توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.