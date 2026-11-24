باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در فصل جاری شرایط متفاوتی را در رقابت‌های داخلی و آسیایی تجربه کرده و در حالی که توانسته در لیگ برتر روند شکست‌ناپذیری خود را حفظ کند، در مسابقات لیگ نخبگان آسیا با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو بوده است؛ شرایطی که نشان می‌دهد سهراب بختیاری‌زاده برای موفقیت در ادامه فصل باید دو مسیر جداگانه را مدیریت کند.

آبی‌پوشان در رقابت‌های آسیایی با حریفانی روبه‌رو شده‌اند که از نظر کیفیت فنی و تجربه بین‌المللی شرایط متفاوتی دارند. استقلال در دیدار برابر العین امارات نیز توانست عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد و با گل سامان فلاح از حریف پیش بیفتد، اما دریافت گل تساوی در فاصله کوتاهی پس از این گل باعث شد فرصت کسب سه امتیاز از دست برود. با این وجود، نمایش استقلال در بخش‌هایی از این مسابقه نشان داد که این تیم توانایی رقابت با نمایندگان قدرتمند فوتبال آسیا را دارد.

در سوی دیگر، شرایط استقلال در لیگ برتر نیز اگرچه از نظر شکست‌ناپذیری امیدوارکننده بوده، اما این موضوع به معنای نبود دغدغه برای کادر فنی نیست. تساوی برابر استقلال خوزستان در هفته دوازدهم و از دست رفتن امتیاز در برخی مسابقات، نشان می‌دهد آبی‌پوشان برای تبدیل روند بدون شکست خود به جایگاهی بهتر در جدول، به ثبات بیشتری در نتیجه‌گیری نیاز دارند.

یکی از تفاوت‌های مهم این دو رقابت، نوع انتظارات و شرایط مسابقات است. استقلال در آسیا باید برابر تیم‌هایی با ساختار فنی و امکانات متفاوت قرار بگیرد و برای کسب امتیاز، از فرصت‌های محدود خود نهایت استفاده را ببرد؛ اما در لیگ برتر، حفظ ثبات در طول هفته‌های متوالی و امتیازگیری مقابل تیم‌هایی با سبک‌های مختلف بازی اهمیت بیشتری دارد.

از سوی دیگر، فشردگی مسابقات و محدودیت در اختیار داشتن تمام بازیکنان نیز می‌تواند کار بختیاری‌زاده را دشوار کند. سرمربی استقلال باید به شکلی برنامه‌ریزی کند که فشار مسابقات آسیایی به عملکرد تیم در لیگ برتر لطمه نزند و در عین حال، آبی‌پوشان بتوانند در رقابت‌های قاره‌ای نیز نتایج مورد انتظار را کسب کنند.

در مجموع، استقلال برای ادامه فصل با دو هدف متفاوت روبه‌رو است؛ تثبیت جایگاه و حفظ روند امتیازگیری در لیگ برتر و بهبود نتایج در رقابت‌های آسیایی. تحقق این اهداف نیازمند مدیریت مناسب ترکیب، استفاده مؤثر از بازیکنان ذخیره و برطرف کردن ضعف‌هایی است که در مسابقات اخیر، به‌ویژه در استفاده از موقعیت‌های گلزنی، خود را نشان داده است.