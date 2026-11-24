باشگاه خبرنگاران جوان - محسن داودی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به نقش گروه‌های جهادی در ارائه خدمات به جامعه، اظهار کرد: گروه جهادی شهید «بیاضی‌زاده» با همکاری بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز و آموزش‌وپرورش ناحیه چهار شیراز، سلسله کارگاه‌های آموزشی کمک‌های اولیه را برگزار کرده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه در این دوره‌ها ۷۱۶ نفر آموزش دیدند، افزود: ارزش خدمات آموزشی ارائه‌شده در این کارگاه‌ها ۷۴۴ میلیون تومان برآورد شده است.

داودی در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای مهارت‌های عمومی در حوزه سلامت، بیان کرد: با توجه به شیوع بیماری‌های مزمن و افزایش جمعیت سالمند، این کارگاه‌ها با هدف افزایش توانمندی افراد و آموزش مهارت‌های عملی در مواجهه با سناریو‌های بالینی طراحی و اجرا شدند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به محور‌های آموزشی این کارگاه‌ها گفت: احیای قلبی‌ریوی، مدیریت زخم، تزریقات پایه، اورژانس‌های حیاتی، طب رزم، تفسیر آزمایش خون، محاسبات دارویی و کمک‌های اولیه ویژه مدارس و نوجوانان از جمله موضوعاتی بود که در این دوره‌ها آموزش داده شد.

او ادامه داد: آموزش‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه سلامت و متخصصان حوزه‌های مختلف از جمله داخلی، جراحی، مراقبت‌های ویژه، سالمندی و سلامت جامعه ارائه شد.

داودی با اشاره به عوامل اجرایی و آموزشی این کارگاه‌ها اظهار کرد: امیررضا بیات، کارشناس ارشد داخلی جراحی؛ امیرحسین رفیعی، کارشناس ارشد سالمندی؛ میلاد جمشیدی، کارشناس پرستاری؛ فاطمه دلیری، دانشجوی پزشکی؛ مجید طهماسبی، کارشناس ارشد سلامت جامعه؛ سما آزاد و محمد طاهری‌نژاد، کارشناسان ارشد داخلی جراحی؛ فاطمه رنجبر، دانشجوی هوشبری؛ محمدحسن ارادت، کارشناس هوشبری؛ هادی آیتی، کارشناس ارشد مراقبت‌های ویژه؛ فاطمه خارستانی، کارشناس پرستاری؛ نازنین مشی، کارشناس تغذیه؛ و زهرا قاسم‌زاده و رضا قناعت، دانشجویان پرستاری، در اجرای این دوره‌ها مشارکت داشتند.

او افزود: در بخش آموزش کمک‌های اولیه در مدارس نیز محمدرضا نوروزی، کارشناس پرستاری و امیرحسین نصیری جابری، دانشجوی آموزش بهداشت مدارس، مسئولیت آموزش را برعهده داشتند.

منبع: علوم پزشکی شیراز