باشگاه خبرنگاران جوان - نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی اجرای طرح تأمین و توزیع کالاهای اساسی در مناطق روستایی، به ریاست پیمان اسکندری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و با حضور معاونان و مدیران ستادی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی ایران، مدیران تعاون روستایی ۱۰ استان پایلوت و مدیران عامل اتحادیه‌های استانی، در سالن جلسات سازمان مرکزی برگزار شد.

پیمان اسکندری در این نشست با تشریح ابعاد مختلف طرح اظهار داشت: این طرح به دستور رئیس‌جمهور در نشست استانداران و با حضور وزیر جهاد کشاورزی مطرح و ابلاغ شده و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به‌عنوان متولی اجرای آن، مأموریت یافته است با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و تعاونی‌های شبکه تعاون روستایی، زمینه تأمین و عرضه مستقیم کالاهای اساسی در مناطق روستایی را فراهم کند.

وی افزود: در مرحله نخست، ۱۰ استان کشور شامل لرستان، ایلام، کردستان، آذربایجان غربی، زنجان، هرمزگان، مرکزی، بوشهر، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان که از نظر فاصله تورمی میان مناطق شهری و روستایی در اولویت قرار دارند، به‌عنوان استان‌های پایلوت انتخاب شده‌اند تا عملیات اجرایی طرح در این استان‌ها آغاز شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به سازوکار تأمین و توزیع کالاها تصریح کرد: در چارچوب این طرح، بین ۱۲ تا ۱۸ قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوارهای روستایی توسط اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی ایران خریداری و حمل شده و با قیمت یکسان در سراسر کشور، از طریق فروشگاه‌های مصرف و مراکز عرضه شبکه تعاون روستایی در مناطق روستایی به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

اسکندری با تأکید بر رسالت خدمت‌رسانی سازمان تعاون روستایی به جامعه روستایی کشور بیان کرد: در شرایط خاص اقتصادی کشور، با توجه به تحریم‌های ظالمانه، شرایط ویژه کشور و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و توزیع، فاصله تورمی میان مناطق شهری و روستایی می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت روستاییان وارد کند؛ ازاین‌رو اجرای این طرح با حذف واسطه‌های غیرضروری و ایجاد دسترسی مناسب به کالاهای اساسی، نقش مؤثری در حمایت از معیشت خانوارهای روستایی خواهد داشت.

وی در ادامه از مدیران استانی خواست با تبیین دقیق ابعاد و اهداف طرح در ستادهای تنظیم بازار استان و تشریح آن برای استانداران، فرمانداران و بخشداران، هماهنگی‌های لازم را برای اجرای مطلوب آن فراهم کنند و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، به‌عنوان ناظران اصلی اجرای طرح در سطح استان، بر روند تأمین، توزیع و عرضه کالاها در مناطق روستایی نظارت مؤثر داشته باشند.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین از تشکیل شورای راهبری اجرای طرح در ستاد مرکزی سازمان خبر داد و گفت: این شورا با هدف ایجاد مدیریت واحد در سطح ملی، برنامه‌ریزی برای تأمین مستمر کالاها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف تشکیل می‌شود تا ضمن احصای نیازهای کالایی استان‌ها، تأمین اقلام مورد نیاز از طریق شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت‌های درون شبکه تعاون روستایی و سایر کارخانه‌ها و تولیدکنندگان مواد غذایی کشور پیگیری شود.

وی ادامه داد: در این چارچوب، فرآیند تأمین و ارسال کالا به اتحادیه‌های استانی و سپس انتقال و توزیع آن در سطح شهرستان‌ها و مناطق روستایی، به‌صورت منسجم و با برنامه‌ریزی مشخص دنبال خواهد شد تا عرضه کالاها با قیمت واحد و به شکل مستقیم در فروشگاه‌های شبکه انجام گیرد.

در ادامه این نشست، مدیران تعاون روستایی استان‌های پایلوت و مدیران عامل اتحادیه‌های استانی نیز دیدگاه‌ها، پیشنهادها و تجربیات خود را درباره چگونگی اجرای طرح، ظرفیت فروشگاه‌های روستایی، نحوه تأمین و انتقال کالا، نیازهای منطقه‌ای و الزامات نظارتی مطرح کردند و پیرامون راهکارهای اجرایی و رفع موانع احتمالی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اسکندری در پایان با تأکید بر نظارت مستمر و دقیق سازمان مرکزی بر تمامی مراحل اجرای طرح در استان‌ها اظهار داشت: سازمان مرکزی با تمام توان و ظرفیت خود، روند اجرای این مأموریت را در سطح کشور دنبال خواهد کرد و شناسایی چالش‌ها، بررسی مشکلات احتمالی و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است؛ اجرای این طرح با اتکا به زیرساخت‌ها، فروشگاه‌ها و ظرفیت گسترده شبکه تعاون روستایی کشور، علاوه بر تقویت نظام توزیع کالاهای اساسی، می‌تواند زمینه کاهش واسطه‌گری، ایجاد تعادل در دسترسی به کالاهای ضروری، حمایت از قدرت خرید خانوارهای روستایی و کاهش فاصله تورمی میان جمعیت شهری و روستایی را فراهم کند.