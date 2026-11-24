باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - میثم تمیمی رئیس هیات بولینگ و بیلیارد استان تهران در مراسم افتتاحیه مسابقات طهران کاپ ۲ گفت: ۳ سال پیش تیم اجرایی هیات با هماهنگی فدراسیون بولینگ بیلیارد و همکاری بیلیارد مارکت تلاش کردیم تا یک رویداد بزرگ را برگزار کنیم که سال گذشته اولین دوره مسابقات طهران کاپ را برگزار کردیم.

او ادامه داد: در اولین دوره حدود ۳۰۰ نفر شرکت کننده در این مسابقات داشتیم، اما امسال بیش از ۵۳۰ ورزشکار از ۱۵ استان شرکت کننده داریم و مسابقات تا ۱۵ آذر جریان خواهد داشت.

او درخصوص تیم داری باشگاه استقلال بیان کرد: جمع هزینه استقلال در اسنوکر ۲ میلیارد و در پاکت ۱ میلیارد است که هیچ کدام پرداخت نشده است. باشگاه‌های پیکان و سایپا هم برای تیم داری در رشته بیلیارد با ما صحبت کرده‌اند و ما از حضور باشگاه‌های مطرح در رشته بیلیارد استقبال می‌کنیم.

تمیمی درخصوص جوایز مسابقات گفت: کمیته فنی تصمیم گرفت ورزشکاران ۱۶ برتر از ۳۲ تای جدول اضافه شوند و همه‌ای قهرمانان ما مثل علی قره گوزلو، آرمان دیناورند، حسن سرخوش در مسابقات حضور خواهند داشتند و ۸۸۸ میلیون تومان به قهرمانان پرداخت خواهد شد.

او در پاسخ به سئوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر برنامه‌های هیات استان تهران برای گسترش بیلیارد در شهر‌های استان گفت: تقریبا ۱۷ حوزه در سطح استان تهران داریم. در اسلامشهر بالای ۱۵ باشگاه بیلیارد دارد و سایر شهر‌ها همچون ملارد، فیروزکوه و دماوند نیز در حوزه بیلیارد بشدت فعال هستند و ما نیز همه جوره از آن‌ها حمایت می‌کنیم و آن‌ها نیز ورزشکاران توانمند را به ما معرفی می‌کنند. هزینه ساعتی یک میز بیلیارد بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است و بیلیارد رشته‌ای پرهزینه نیست. تمامی میز‌های ما در سال‌های اخیر تولید ملی هستند و دیگر میز‌های بیلیارد از خارج از کشور وارد نمی‌شود و همین موضوع باعث شده است هزینه‌های پایین بیایید.