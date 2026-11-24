باشگاه خبرنگاران جوان - سه اثر هنری از اعضای مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، به بخش نمایشگاه مسابقه هنری «کودکان، قهرمانان آب؛ روایت آب از نگاه کودکان و نوجوانان» راه یافت.

باران رادمرد و نیکی رادمرد، با مربی‌گری مینا عابدی و هلنا قاسم‌پور با مربی‌گری لیلا عیوض‌زاده، سه عضو مرکز فرهنگی‌هنری شماره ۳ کانون قزوین هستند که آثار نقاشی آنها به بخش نمایشگاه این مسابقه هنری راه یافته است.

این رویداد به همت شورای کودک انجمن هنر‌های تجسمی استان البرز و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و با حمایت شرکت آب منطقه‌ای البرز، شرکت آب و فاضلاب استان البرز و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.

در این دوره، نزدیک به هزار اثر از هنرمندان ۶ تا ۱۷ ساله سراسر کشور به دبیرخانه سالانه رسید که پس از بررسی اولیه، حدود ۴۰۰ اثر وارد مرحله داوری شدند. در نهایت، ۲۰۰ نقاشی، ۲۳ مجسمه و اثر حجمی و ۱۵ پوستر برای نمایش انتخاب شدند.

مسابقه هنری «کودکان، قهرمانان آب» با محوریت آب و نگاه کودکان و نوجوانان به این عنصر ارزشمند، زمینه‌ای برای بیان دیدگاه‌ها، خلاقیت و توجه به اهمیت آب از دریچه هنر فراهم کرده است.

راه‌یابی آثار اعضای کانون قزوین به نمایشگاه این مسابقه، جلوه‌ای از توانمندی هنری اعضا و همراهی مربیان در پرورش استعداد‌های خلاق آنان است.

منبع: روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین،