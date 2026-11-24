باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - شهریار نقی‌زاده، مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه‌آهن، در برنامه میز اقتصاد با تأکید بر ضرورت تکمیل حلقه‌های مفقوده شبکه ریلی کشور گفت: اتصال راه‌آهن رشت به آستارا و اتصال چابهار به شبکه ریلی ایران از طریق ایرانشهر، از اولویت‌های مهم حمل‌ونقل ریلی کشور است و تکمیل این پروژه‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت ترانزیتی ایران و تقویت کریدورهای بین‌المللی داشته باشد.

وی با اشاره به اتصال نداشتن ایستگاه راه‌آهن آستارا به رشت و همچنین تکمیل نشدن مسیر ریلی ایرانشهر به چابهار اظهار کرد: اتصال این مسیرها آرزوی دیرینه و حدود ۲۰ ساله شرکت راه‌آهن است و با تحقق آن، کریدور شمال ـ جنوب به معنای واقعی تکمیل می‌شود؛ کریدوری که روسیه را از طریق ایران به شبه‌قاره هند متصل می‌کند.

نقی‌زاده با اشاره به ظرفیت اسمی ۱۵ میلیون تنی مسیر ریلی آستارا افزود: هر دو دیدگاهی که درباره ظرفیت این مسیر مطرح می‌شود درست است؛ چراکه ظرفیت اسمی این مسیر ۱۵ میلیون تن است، اما عملکرد فعلی آن فاصله زیادی با این عدد دارد و حتی به یک‌دهم ظرفیت اسمی نیز نرسیده است.

مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه‌آهن ادامه داد: امسال با ثبت رشد ۵۰ درصدی در ترمینال آستارا، عملکرد حمل‌ونقل این ترمینال به حدود یک میلیون تن نزدیک شده است که با هدف‌گذاری ۱۵ میلیون تنی فاصله قابل توجهی دارد.

وی با بیان اینکه حمل‌ونقل ترکیبی محدودیت‌های خاص خود را دارد، تصریح کرد: موضوع تعرفه‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و همچنین بارگیری مجدد کالا در ایستگاه‌های دیگر، موجب افزایش هزینه‌ها، آسیب احتمالی به محموله‌ها و کند شدن روند جابه‌جایی کالا می‌شود. اگر همین فرآیند در مسیر ایرانشهر تا چابهار نیز تکرار شود، عملاً مزیت اقتصادی این مسیر از بین خواهد رفت.

نقی‌زاده با اشاره به تجربه فعلی ترمینال آستارا گفت: در حال حاضر حمل‌ونقل در این مسیر به شکل ترکیبی انجام می‌شود و با وجود تمام تلاش‌های صورت‌گرفته و حتی ارائه تخفیف‌های ۵۰ درصدی، نتوانسته‌ایم محموله‌ها را به ایستگاه راه‌آهن رشت و اخیراً ایستگاه اردبیل منتقل کنیم. این موضوع نشان می‌دهد که باید هرچه سریع‌تر برای تکمیل حلقه‌های مفقوده شبکه ریلی اقدام کنیم تا کریدور شمال ـ جنوب به شکل کامل عملیاتی شود.

اتصال ریلی مرند ـ چشمه‌ثریا؛ حلقه مهم کریدور شرق به غرب

وی در ادامه با اشاره به اهمیت پروژه اتصال ریلی مرند به چشمه‌ثریا اظهار کرد: این پروژه نیز از طرح‌های بسیار مهم کشور در شاخه شرقی ـ غربی کریدورهای بین‌المللی است و می‌تواند زمینه اتصال چین از مسیر ایران به اروپا را فراهم کند و وابستگی این مسیر به عبور از تنگناهای مسیرهای دریایی را کاهش دهد.

مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه‌آهن با اشاره به انباشت محموله‌ها در این کریدور و اهمیت مسیرهای جایگزین افزود: شرایط فعلی نشان می‌دهد که باید هرچه سریع‌تر پروژه مرند ـ چشمه‌ثریا را دنبال و عملیاتی کنیم.

نقی‌زاده با تأکید بر اینکه تکمیل این پروژه‌ها در اولویت برنامه‌های راه‌آهن قرار دارد، گفت: با توجه به شرایط حاکم بر بنادر جنوبی کشور و فشار روزافزون بر مرزهای شمالی، از جمله مرزهای جلفا، برون، بندر امیرآباد، بندر انزلی، کاسپین، آستارا و رازی، در حال حاضر اولویتی مهم‌تر از تکمیل این پروژه‌های زیرساختی نداریم.

بهره‌برداری آزمایشی از راه‌آهن چابهار ـ ایرانشهر تا پایان سال

وی درباره زمان‌بندی تکمیل مسیر ریلی چابهار به ایرانشهر نیز بیان کرد: پروژه اتصال ایرانشهر به چابهار زمان‌بر است، اما براساس وعده مدیران مسئول این پروژه، امیدواریم تا پایان سال جاری امکان بهره‌برداری آزمایشی از این مسیر فراهم شود و در میانه سال ۱۴۰۶ نیز به‌صورت غیررسمی و با سرعت محدود زیر بار ترافیکی برود. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۶ بهره‌برداری رسمی و کامل از این مسیر انجام شود.

مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه‌آهن با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل جابه‌جایی کالا در این مسیر گفت: در حال حاضر شرایط حمل‌ونقل ترکیبی در ایستگاه ایرانشهر فراهم شده است و می‌توانیم کالاها را از بندر چابهار به ایرانشهر و از آنجا به سایر نقاط کشور منتقل کنیم.

نقی‌زاده درباره آخرین وضعیت پروژه مرند ـ چشمه‌ثریا نیز اظهار کرد: خوشبختانه ماده ۲۳ این پروژه نهایی شده و اکنون در مرحله تعیین سرمایه‌گذار و آغاز عملیات اجرایی قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، گمرک، بخش خصوصی و شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل گفت: اهمیت این هماهنگی پس از جنگ ۴۰ روزه و اتفاقاتی که در کشور رخ داد، بیش از گذشته مشخص شد و دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک و سازمان‌های مرتبط با واردات کالا، همکاری و همراهی بیشتری با بخش حمل‌ونقل ریلی داشته‌اند.

مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت راه‌آهن افزود: امروز نیز جلسه‌ای با گمرک جمهوری اسلامی ایران داریم که موضوعاتی از جمله ترانزیت اداری، معافیت از سپرده‌گذاری و حمل یکسره کالا در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر انتقال سریع کالاها به داخل کشور بدون توقف در مرزها تصریح کرد: رئیس‌جمهور هفته گذشته بر ضرورت انتقال یکسره کالاها و جلوگیری از توقف آن‌ها در مرزها تأکید کرد. بر همین اساس، با شعار «مرز محل گذر است»، در حال حاضر تلاش می‌کنیم گلوگاه‌های مرزی کشور در حوزه حمل‌ونقل ریلی را برطرف کنیم.

نقی‌زاده با بیان اینکه این اقدامات می‌تواند به کاهش رسوب کالا در مرزهای ریلی منجر شود، خاطرنشان کرد: امیدواریم در روزها و هفته‌های آینده، وضعیت کالاهای انباشته‌شده در مرزهای رازی و سرخس و همچنین ترمینال آستارا به‌سرعت ساماندهی شود.

وی در پایان تأکید کرد: تعامل و همکاری شکل‌گرفته میان دستگاه‌های مختلف می‌تواند الگویی مناسب برای دوران پساجنگ باشد و امیدواریم این همدلی و هماهنگی در ادامه نیز حفظ شود.

تکمیل کریدور ریلی مرند ـ چشمه‌ثریا در اولویت قرار گرفت/ هدف‌گذاری برای آغاز عملیات اجرایی تا دهه فجر

حسین گروسی، مدیر منطقه آزاد ماکو، با اشاره به پیشرفت اقدامات قانونی و مطالعاتی پروژه راه‌آهن مرند ـ چشمه‌ثریا گفت: مجوزهای قانونی این پروژه از جمله مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه و مصوبه شورای اقتصاد اخذ شده و مطالعات فاز یک آن نیز به پایان رسیده است؛ در حال حاضر انتخاب پیمانکار واجد شرایط در قالب کنسرسیومی داخلی یا خارجی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه در توسعه کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل اظهار کرد: حجم کالاهایی که در شرایط فعلی می‌توان از طریق مرز رازی و دریاچه وان جابه‌جا کرد، کمتر از یک میلیون تن است، در حالی که کریدور ریلی مرند ـ چشمه‌ثریا در صورت تکمیل، ظرفیت جابه‌جایی حدود ۱۵ میلیون تن کالا را خواهد داشت.

گروسی افزود: این مسیر می‌تواند به یکی از مهم‌ترین کریدورهای تمام‌ریلی در سطح بین‌المللی تبدیل شود و ظرفیت قابل توجهی برای انتقال کالا از چین به اروپا از طریق ایران ایجاد کند.

مدیر منطقه آزاد ماکو با اشاره به مسیر فعلی ترانزیت کالا از چین به ایران و اروپا تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از کالاها از چین به ترکمنستان، سرخس، تبریز و تهران منتقل می‌شود و سپس از مسیرهای موجود به سمت اروپا ادامه مسیر می‌دهد، اما با احداث راه‌آهن مرند ـ چشمه‌ثریا، امکان ایجاد یک مسیر مستقیم‌تر و کارآمدتر فراهم خواهد شد.

وی درباره جزئیات اجرای این پروژه گفت: طول مسیر ریلی مورد نیاز در داخل کشور حدود ۳۱۰ کیلومتر است و طرف ترکیه‌ای نیز باید حدود ۲۰۰ کیلومتر خط ریلی احداث کند تا اتصال دو مسیر در منطقه چشمه‌ثریا برقرار شود. خوشبختانه طرف ترکیه‌ای عملیات اجرایی بخش مربوط به خود را آغاز کرده و ما نیز باید با سرعت بیشتری پروژه را دنبال کنیم.

گروسی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای انتخاب پیمانکار بیان کرد: روز گذشته در شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران حضور داشتم و در مذاکرات انجام‌شده، اهمیت این پروژه و ضرورت تسریع در اجرای آن مورد تأکید قرار گرفت. مسئولان راه‌آهن نیز با جدیت موضوع را دنبال می‌کنند تا پیمانکار واجد شرایط انتخاب شود.

وی ادامه داد: منطقه آزاد ماکو آمادگی دارد تملک اراضی و نقشه‌برداری‌های مورد نیاز در محدوده چشمه‌ثریا را از هم‌اکنون آماده کند تا به محض انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی از این نقطه آغاز شود. همچنین در ادامه این طرح، ایجاد یک بندر خشک نیز پیش‌بینی شده است تا امکان تجمیع، تخلیه و بارگیری کالا و توسعه فعالیت‌های لجستیکی فراهم شود.

ظرفیت بالای حمل‌ونقل ریلی در مقایسه با جاده و دریا

مدیر منطقه آزاد ماکو با تشریح مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی کالا گفت: برای درک اهمیت این پروژه کافی است بدانیم که در گذشته جاده ابریشم محل تردد کاروان‌های شتر بوده و بار حدود ۱۰۰ شتر معادل یک کانتینر است؛ در شرایطی که حدود ۵۵ تا ۶۰ کانتینر در یک رام قطار جابه‌جا می‌شود و ظرفیت حمل یک کشتی بزرگ ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تنی نیز تقریباً معادل بار ۲۴۰ قطار است.

وی افزود: این مقایسه نشان می‌دهد که حمل‌ونقل ریلی چه ظرفیت گسترده‌ای برای جابه‌جایی کالا دارد و چرا توسعه مسیرهای ریلی برای کشور ضروری است. انتقال بار کشتی‌های بزرگ بنادر جنوبی از طریق کامیون، کاری بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود و نمی‌توان برای جابه‌جایی حجم بالای کالا صرفاً به حمل‌ونقل جاده‌ای متکی بود.

گروسی با اشاره به طول مسیر چین تا اروپا خاطرنشان کرد: مسیر ریلی مورد بحث در یک کریدور حدود ۱۲ هزار کیلومتری چین تا اروپا قرار می‌گیرد که اکنون برای تکمیل آن در محدوده ایران با یک حلقه مفقوده حدود ۳۱۰ کیلومتری مواجه هستیم. با احداث این مسیر، می‌توان ظرفیت ترانزیتی کشور را به شکل قابل توجهی افزایش داد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی و شرکت راه‌آهن گفت: روز گذشته مذاکراتی در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران انجام دادیم و امروز نیز در کمیسیون عمران مجلس با حضور مسئولان مربوطه و نماینده منطقه، موضوع تسریع در اجرای پروژه را پیگیری کردیم.

مدیر منطقه آزاد ماکو تأکید کرد: با توجه به اینکه مطالعات و موافقت‌نامه‌های لازم اخذ شده و نقشه‌های پروژه نیز به مراحل نهایی رسیده است، امیدواریم بتوانیم تا دهه فجر امسال یا حداکثر تا پایان سال، پیمانکار پروژه را انتخاب کرده و عملیات اجرایی آن را آغاز کنیم.

گروسی با اشاره به شرایط خاص تجارت خارجی کشور و محدودیت‌های ایجادشده برای بنادر جنوبی اظهار کرد: حجم بالای کالاهایی که در شرایط فعلی و به دلیل محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از محاصره بنادر جنوبی با دشواری جابه‌جا می‌شوند، ضرورت توسعه مسیرهای ریلی داخلی و اتصال شبکه ریلی کشور به کشورهای همسایه را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

وی افزود: باید علاوه بر توسعه خطوط ریلی در داخل کشور، ارتباطات ریلی خود را با کشورهای همسایه نیز گسترش دهیم تا بتوانیم مسیرهای جایگزین و مطمئنی برای انتقال کالا ایجاد کنیم.

مدیر منطقه آزاد ماکو در پایان با اشاره به اهمیت همکاری ایران و ترکیه در اجرای این پروژه گفت: برخلاف برخی کریدورهای ترکیبی که برای عبور کالا از مسیر دریای خزر به استفاده از کشتی و اسکله‌های رو-رو نیاز دارند، مسیر ریلی مرند ـ چشمه‌ثریا می‌تواند امکان جابه‌جایی پیوسته‌تر کالا را فراهم کند. اخذ موافقت‌های این پروژه بیش از دو تا سه سال زمان برده است و اکنون امیدواریم با انتخاب پیمانکار، این طرح بزرگ زیرساختی تا دهه فجر وارد مرحله اجرا شود.