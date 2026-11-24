اوانو در کمپین جدید خود، هم‌زمان با روزهای خرید بلک فرایدی، سه فرصت را در اختیار کاربران قرار داده است: دریافت تا ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار خرید ۶ قسطه، دریافت مستقیم تا ۱۳ گیگابایت اینترنت هدیه و شرکت در قرعه‌کشی ۱۰ میلیارد تومانی. این کمپین فرصتی برای دارندگان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول است تا از تخفیف‌های فروشگاه‌های مختلف استفاده کنند و در کنار خرید، از مزایای دیگری نیز بهره‌مند شوند.

تخفیف‌های بلک فرایدی زمانی جذاب‌تر می‌شوند که امکان خرید هم برای کاربران فراهم باشد. اوانو با در نظر گرفتن همین موضوع، در کمپین جدید خود امکان خرید اعتباری را در اختیار کاربران قرار داده تا برای استفاده از پیشنهادهای ویژه فروشگاه‌ها، مجبور به پرداخت تمام مبلغ خرید در همان لحظه نباشند.

در این طرح، دارندگان سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار با بازپرداخت ۶ ماهه دریافت کنند. این اعتبار در شبکه پذیرندگان اوانو قابل استفاده است و فروشگاه‌هایی مانند دیجی‌کالا، تپسی‌شاپ، اکالا، فلای‌تودی و شب از جمله گزینه‌های خرید با آن هستند.

اما ماجرا به خرید اقساطی ختم نمی‌شود. اوانو برای افزایش جذابیت کمپین، دو مشوق دیگر نیز در نظر گرفته است: اینترنت هدیه و جایزه نقدی ۱۰ میلیارد تومانی.

۱۳ گیگابایت اینترنت هدیه؛ بدون قرعه‌کشی

کاربران برای دریافت اینترنت هدیه نیازی به شرکت در قرعه‌کشی ندارند. بسته‌های اینترنت بر اساس فعالیت آن‌ها در کمپین تعریف شده و پس از رسیدن به شرایط هر مرحله، از طریق اپلیکیشن اوانو قابل فعال‌سازی است:

فعالیت کاربر حجم اینترنت هدیه فعال‌سازی اعتبار 1 گیگابایت اولین مصرف موفق اعتبار 2 گیگابایت کسب ۱۰۰۰ امتیاز 3 گیگابایت کسب ۱۵۰۰ امتیاز 7 گیگابایت

به این ترتیب، کاربرانی که تمام مراحل را انجام دهند، امکان دریافت مجموعاً ۱۳ گیگابایت اینترنت هدیه را خواهند داشت.

چطور شانس برنده شدن ۱۰ میلیارد تومان را افزایش دهیم؟

در کنار اینترنت هدیه، اوانو یک جایزه نقدی ۱۰ میلیارد تومانی نیز برای شرکت‌کنندگان کمپین در نظر گرفته است. امتیازهای کاربران بر اساس میزان مشارکت آن‌ها در طرح محاسبه می‌شود:

فعال‌سازی اعتبار: ۵۰ امتیاز

اولین مصرف موفق اعتبار: ۱۰۰ امتیاز

به ازای هر یک میلیون تومان مصرف اعتبار: ۲۰۰ امتیاز

به ازای هر یک میلیون تومان بازپرداخت: ۱۰۰ امتیاز

بنابراین، هرچه کاربران بیشتر از اعتبار خود استفاده کنند و بازپرداخت‌های بیشتری انجام دهند، امتیاز بیشتری کسب خواهند کرد و شانس حضور خود در قرعه‌کشی را افزایش می‌دهند.

از کجا شروع کنیم؟

برای ورود به کمپین، کاربران واجد شرایط می‌توانند از یکی از سه مسیر زیر اعتبار اوانو را دریافت کنند:

۱. اپلیکیشن اوانو

۲. اپلیکیشن همراه من

۳. شماره‌گیری کد دستوری#6*10*

پس از دریافت اعتبار، کافی است کاربران از آن برای خرید در فروشگاه‌های طرف قرارداد استفاده کنند تا علاوه بر بهره‌مندی از تخفیف‌های بلک فرایدی، امتیازهای کمپین را نیز جمع‌آوری کنند.

فروشگاه‌های طرف قرارداد اوانو

کاربران با اعتبار اوانو امکان استفاده از آن در شبکه گسترده پذیرندگان را دارند. بر همین اساس کاربران می‌توانند اعتبار دریافتی خود را برای خرید از فروشگاه‌های متنوعی از جمله دیجی‌کالا، تپسی‌شاپ، اکالا، فلای‌تودی، شب و صدها فروشگاه معتبر دیگر استفاده کنند. شایان ذکر است کاربران می‌توانند لیست کامل فروشگاه‌های آنلاین و حضوری طرف قرارداد با اپلیکیشن اوانو را از بخش اعتبار خود در این اپلیکیشن یا این لینک مشاهده کنند.

به این ترتیب، کاربران در روزهای منتهی به بلک فرایدی می‌توانند با دریافت اعتبار اوانو، خریدهای موردنیاز خود را از فروشگاه‌های طرف قرارداد انجام دهند و به‌جای پرداخت یکجای مبلغ خرید، هزینه آن را در بازه ۶ ماهه تسویه کنند.

اگر قصد خرید در بلک فرایدی را دارید، فرصت استفاده از اعتبار اقساطی اوانو و دریافت مزایای جانبی این کمپین را از دست ندهید. برای مشاهده شرایط دریافت اعتبار و جزئیات شرکت در کمپین می‌توانید به صفحه رسمی اوانو مراجعه کنید.