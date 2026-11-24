باشگاه خبرنگاران جوان - امین قاسمی اظهار کرد: لرستان از استان‌های برخوردار کشور در حوزه میراث تاریخی و فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی و گردشگری و صنایع دستی است و در بسیاری از این زمینه‌ها در شمار پنج استان برتر کشور قرار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری ایران افزود: کشور ما از نظر پیشینه تاریخی، فرهنگی، آثار باستانی و توانمندی‌های مردمی از جایگاه ممتازی در جهان برخوردار است و گردشگری به‌عنوان صنعتی پاک و درآمدزا می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم داشته باشد.

قاسمی با بیان اینکه ظرفیت‌های گردشگری لرستان هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد استان نرسیده است، گفت: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، موانعی در مسیر توسعه گردشگری وجود دارد و باید با برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه بهره‌برداری بهتر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای راه‌اندازی موزه در بروجرد بیان کرد: ایجاد موزه مشاهیر و توسعه فضاهای نمایشگاهی مرتبط با صنایع دستی از جمله برنامه‌هایی است که برای معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهرستان دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: با همراهی فرماندار ویژه بروجرد، شهردار و دیگر مسوولان استانی و شهرستانی، تلاش می‌کنیم زمینه راه‌اندازی موزه‌ای بزرگ و درخور شأن و پیشینه تاریخی بروجرد فراهم شود.

قاسمی با اشاره به حمایت وزیر میراث فرهنگی از توسعه زیرساخت‌های گردشگری و موزه‌ای استان افزود: تامین اعتبارات مورد نیاز و پیگیری این طرح با جدیت دنبال خواهد شد تا بتوان از ظرفیت بناهای تاریخی بروجرد برای معرفی مشاهیر، آثار تاریخی و صنایع دستی این شهرستان استفاده کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، با اشاره به ضرورت حفاظت و احیای مساجد تاریخی بروجرد گفت: مسجد امام (ره) و مسجد جامع تاریخی این شهر از بناهای ارزشمند مذهبی و تاریخی کشور هستند و حفاظت از آنها نیازمند هماهنگی دستگاه‌های متولی، هیات امنا و اداره اوقاف است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی مسجد امام(ره) افزود: این مسجد به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین مساجد تاریخی کشور، نشان‌دهنده هویت فرهنگی و مذهبی بروجرد است که به‌عنوان یکی از مساجد واجد ظرفیت برای ثبت جهانی در چارچوب پرونده مساجد و بناهای مذهبی اسلامی ایرانی مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است.

قاسمی با تاکید بر ضرورت ساماندهی موقوفات مرتبط با مساجد تاریخی اظهار کرد: بخشی از درآمدهای موقوفات و اراضی وقفی باید در مسیر نگهداری، مرمت و آبادانی همین بناهای مذهبی هزینه شود و تحقق این موضوع مستلزم هماهنگی و تعامل میان مسئولان اوقاف، هیات امنا و متولیان میراث فرهنگی است.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان همچنین از شناسایی و بررسی تعداد بیشتری از حمام‌های تاریخی بروجرد برای احیا و بهره‌برداری خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت صندوق احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی می‌توان زمینه مرمت و بازگشت این آثار به چرخه فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری را فراهم کرد.

وی با اشاره به موفقیت هنرمندان صنایع دستی بروجرد بیان کرد: در ارزیابی مهر اصالت ملی صنایع دستی، هنرمندان این شهرستان موفق به دریافت ۱۴ گواهینامه ملی شدند که نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بالای فعالان این حوزه است.

قاسمی همچنین از پیگیری ثبت جهانی بروجرد به‌عنوان شهر ورشو خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم با همکاری فرماندار و سایر مسئولان شهرستان، این پرونده را با جدیت دنبال کنیم و بروجرد را در جایگاه بالاتری از معرفی ملی و جهانی صنایع دستی قرار دهیم.

وی با اشاره به حمایت وزارت میراث فرهنگی از توسعه صنعت ورشوسازی بروجرد اظهار کرد: طرح ایجاد و راه‌اندازی زیرساخت تولید ورق ورشو که از مواد اولیه مورد نیاز هنرمندان این رشته است، در اولویت وزارتخانه قرار گرفت و پس از پیگیری‌های انجام‌شده در کمیته‌های تخصصی وزارت اقتصاد و کارگروه ملی، به تصویب رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان گفت: با تصویب این طرح، زمینه تکمیل فرایند دریافت تسهیلات و حمایت از راه‌اندازی واحد تولید ورق ورشو فراهم شده است و امیدواریم با همراهی مسئولان شهرستان و حمایت از هنرمندان، مشکل تأمین مواد اولیه این هنر اصیل برطرف شود و صنعت ورشوسازی بروجرد رونق بیشتری بگیرد.

منبع:فرمانداری بروجزد