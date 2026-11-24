باشگاه خبرنگاران جوان - لیلا آژیر امروز سه شنبه در واکنش به حادثه قتل هلیا فتاحی، دختر ۱۹ ساله سنندجی به دست والدینش که قربانی خشونت خانوادگی شد، این حادثه را رویدادی تلخ، تکان‌دهنده و قابل تامل توصیف کرد.

وی اظهار داشت: وقوع چنین جنایتی، علاوه بر ابعاد اخلاقی، یک چالش پیچیده حقوقی و اجتماعی است که باید از منظر قانونی و پیشگیرانه مورد بررسی قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با اشاره به دستگیری پدر و مادر مقتول و ورود مراجع قضایی به پرونده قتل مذکور، افزود: شخص استاندار کردستان نیز این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در کنار مراجع قضایی، پیگیر روند رسیدگی به پرونده تا مراحل نهایی و اجرای مجازات قانونی عاملان این جنایت خواهد بود.

آژیر با تأکید بر ضرورت بررسی ریشه‌های چنین حوادثی تصریح کرد: برای پیشگیری از تکرار این اتفاقات، باید مجموعه‌ای از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی از جمله سلامت روان افراد، برخورداری از مهارت‌های ارتباطی، کنترل خشم و توانایی حل تعارضات خانوادگی مورد توجه قرارگیرد.

وی یکی از اقدامات ضروری در سطح قانون‌گذاری را تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان دانست و گفت: این لایحه بیش از یک دهه است که بلاتکلیف مانده و مطالبه جدی فعالان حوزه زنان و خانواده، تسریع در تعیین تکلیف و تصویب آن است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان بازنگری در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی در زمینه قصاص پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند را از دیگر ضرورت‌ها عنوان کرد و افزود: بازنگری در قوانین مرتبط با فرزندکشی و پیش‌بینی مجازات‌های بازدارنده‌تر، از جمله موضوعاتی است که باید با فوریت در دستور کار قانون‌گذاران قرار گیرد.

آژیر همچنین با تأکید بر اهمیت دسترسی آسان‌تر خانواده‌ها به خدمات مشاوره و روان‌شناسی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط و پیچیدگی‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه، پوشش بیمه‌ای خدمات مشاوره و روان‌شناسی یک ضرورت جدی است؛ چراکه هزینه بالای این خدمات موجب شده بخشی از خانواده‌ها امکان بهره‌مندی از آن را نداشته باشند.

وی با اشاره به نقش نهاد‌های حمایتی و مدنی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: شناسایی خانواده‌های در معرض آسیب، به‌ویژه در مناطق آسیب‌پذیر، و هدایت آنها به مراکز و مراجع تخصصی باید با جدیت دنبال شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان نقش آموزش‌وپرورش را در شناسایی دانش‌آموزان نیازمند حمایت‌های ویژه مهم دانست و گفت: این نهاد در کنار وظایف آموزشی، مسئولیت تربیتی و پرورشی نیز بر عهده دارد و می‌تواند با شناسایی به‌موقع دانش‌آموزان در معرض خطر و ارجاع آنان به مراکز تخصصی، نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی ایفا کند.

منبع:استانداری کردستان