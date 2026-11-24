باشگاه خبرنگاران جوان - استیو جرمی در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت هیچ سامانه دفاعی مؤثری برای مقابله با موشک‌های هایپرسونیک وجود ندارد و دستیابی به چنین قابلیتی دست‌کم پنج تا ۱۰ سال زمان می‌برد. او همچنین با اشاره به کارایی محدود سامانه‌های پدافندی در برابر موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های هوایی و مراکز نظامی آمریکا و اسرائیل را در برابر حملات ایران آسیب‌پذیر دانست.

این فرمانده بازنشسته، تهدید زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات نفتی در منطقه خلیج فارس را نیز از نگرانی‌های مهم خود عنوان کرد و گفت آثار این تهدید هم‌اکنون بر سامانه‌های انرژی جهان تأثیر گذاشته است. به گفته او، ایران ظرفیت وارد کردن خسارات سنگین به منافع آمریکا و متحدانش را دارد.