باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز سه‌شنبه اعلام کرد سه کشتی روز گذشته هنگام عبور از تنگه هرمز در مسیر شرق‌ هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند.

این سازمان اعلام کرد هر سه کشتی پس از این حادثه به مسیر خود ادامه دادند و وضعیت تمامی خدمه مشخص است؛ اما میزان خسارات وارده و پیامد‌های زیست‌محیطی این حادثه هنوز ارزیابی نشده است.

این سازمان از کشتی‌های عبوری خواست با احتیاط تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. مقام‌های محلی نیز در حال بررسی این حادثه هستند.

منبع: بریکینگ نیوز