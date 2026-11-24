باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد وحیدی‌راد، کارشناس تجارت بین‌الملل، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی ایران در توسعه کریدورهای تجاری گفت: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد خود و قرار گرفتن در مسیرهای مهم تجاری جهان، از گذشته ظرفیت قابل‌توجهی برای ایفای نقش در تجارت بین‌المللی داشته است؛ با این حال، باید توجه داشت که کریدورهای زمینی و ریلی لزوماً نمی‌توانند جایگزین کریدورهای دریایی شوند و هر یک کارکرد و اهمیت خاص خود را دارند.

وی با اشاره به شرایط بحرانی کشور افزود: در وضعیت فعلی، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، مدیریت بحران و اولویت‌بندی استفاده از کریدورهای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است با مدیریت هوشمند مسیرهای ریلی، زمینی و تجاری، متناسب با نیازهای کشور از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم.

وحیدی‌راد ادامه داد: در شرایط کنونی باید اولویت اصلی بر واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع و همچنین صادرات کالاهایی باشد که امکان عرضه آن‌ها در بازارهای هدف وجود دارد. از سوی دیگر، ضروری است زمینه تأمین نیازهای کارخانه‌ها فراهم شود تا واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و نیازهای مردم را تأمین کنند.

این کارشناس تجارت بین‌الملل با اشاره به جمعیت حدود ۹۳ میلیون نفری ایران اظهار کرد: با توجه به جمعیت کشور، استمرار فعالیت کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی برای تأمین نیازهای داخلی اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین باید از تمام ظرفیت‌های حمل‌ونقلی و تجاری کشور برای پشتیبانی از تولید و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم استفاده شود.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های کریدورهای مختلف ایران، از جمله شبکه ریلی و مرزهای زمینی، همچنان یک ضرورت اساسی است، تصریح کرد: در کنار توسعه این زیرساخت‌ها، آنچه در شرایط فعلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، مدیریت هوشمند و هدفمند کریدورهاست؛ چراکه چنین رویکردی می‌تواند به یک مزیت مهم برای کشور تبدیل شود و ضمن تسهیل تجارت خارجی، استمرار تولید و تأمین نیازهای داخلی را تضمین کند.