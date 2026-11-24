باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین جمشیدی اظهار کرد: طرح جامع الحاق روستا‌های پیرامون شیراز در ۲ فاز تدوین شده که فاز نخست آن شامل کلیات طرح، در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسیده، اما هنوز ابلاغ نهایی نشده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس ادامه داد: روستا‌های شاپورجان، سلطان‌آباد، کرونی، ماه‌فیروزان، سیدصفری، خاتونک و محمودآباد، روستا‌های مشمول این طرح هستند.

او با اشاره به ضرورت اجرای این طرح گفت: دهیاری‌ها از نظر امکانات، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و ظرفیت اجرایی با محدودیت‌هایی برای ارائه خدمات مطلوب به روستا‌ها و کنترل ساخت‌وساز‌ها مواجه هستند و جمعیت، وسعت و موقعیت این روستا‌ها و نزدیکی آنها به کلانشهر شیراز، شرایطی ایجاد کرده که اداره و مدیریت این مناطق با ظرفیت‌های موجود دهیاری‌ها دشوار شده است.

جمیشیدی افزود: با توجه به گسترش این روستا‌ها و افزایش نیاز‌های ساکنان، ادامه مدیریت آنها در چارچوب محدود امکانات دهیاری‌ها پاسخگوی همه نیاز‌ها نیست و الحاق به محدوده شهری می‌تواند زمینه بهره‌مندی از ظرفیت‌های گسترده‌تر مدیریت شهری و شهرداری را فراهم کند.

او ادامه داد: قرار گرفتن روستا‌های مشمول طرح در محدوده شهرداری، امکان برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه و نگهداری معابر، بهبود خدمات عمومی، مدیریت پسماند، نظارت بر ساخت‌وساز‌ها و رسیدگی به نیاز‌های روزافزون ساکنان را فراهم می‌کند، موضوعی که در صورت اجرای درست و متناسب با نیاز هر منطقه، می‌تواند به ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل‌ونقل ترافیک استانداری فارس با اشاره به تجربه اجرای طرح جامع سال ۱۳۸۸ و الحاق برخی روستا‌های جنوب شرق شیراز، از جمله قلعه‌نو و ترکان، گفت: تجربه این الحاق‌ها نشان داد که قرار گرفتن روستا‌ها در محدوده شهری می‌تواند در ساماندهی ساخت‌وسازها، اجرای خدمات عمرانی و ایجاد نظم شهری موثر باشد و شرایط این مناطق را نسبت به دوره پیش از الحاق بهبود دهد.

جمشیدی افزود: با توجه به تجربه موفق این طرح، به نظر می‌رسد الحاق روستا‌های جدید نیز با قرار گرفتن آنها زیر مجموعه مدیریت شهرداری، زمینه ارائه خدمات بهتر و برخورداری از ظرفیت‌های اجرایی و عمرانی گسترده‌تر را فراهم کند.

او با بیان اینکه الحاق به محدوده شهری، چارچوب مدیریت ساخت‌وساز در این مناطق را نیز تغییر می‌دهد، اظهار کرد: پس از الحاق، ضوابط شهرسازی و مقررات ساخت‌وساز شهری، از جمله ضوابط مربوط به تعداد طبقات ساختمان‌ها، بر اساس قوانین و مقررات شهرداری و شهرسازی اعمال خواهد شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس ادامه داد: الحاق روستا‌های پیرامونی به شیراز، علاوه بر تغییر چارچوب مدیریت و ارائه خدمات، می‌تواند زمینه ساماندهی توسعه کالبدی این مناطق را نیز فراهم کند، بویژه در مناطقی که به دلیل نزدیکی به کلانشهر، با افزایش جمعیت، تقاضای ساخت‌وساز و تغییرات کاربری زمین مواجه هستند.

جمشیدی افزود: استقرار ضوابط مشخص شهرسازی، نظارت بر ساخت‌وساز‌های جدید، کنترل گسترش نامتوازن بافت‌های مسکونی و برنامه‌ریزی برای توسعه معابر و زیرساخت‌ها، از جمله ظرفیت‌هایی است که در صورت اجرای اصولی طرح می‌تواند به کاهش مشکلات ناشی از توسعه پراکنده و بهبود سیمای شهری این مناطق کمک کند.

او گفت: از سوی دیگر، ارتقای دسترسی به خدمات شهری، توسعه زیرساخت‌های عمومی و افزایش قابلیت برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های عمرانی، می‌تواند بر جذابیت سکونت در این مناطق و ارزش اقتصادی املاک نیز تاثیرگذار باشد.

منبع: استانداری فارس