باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - عربستان سعودی در پی تداوم حملات انصارالله یمن و احتمال طولانی شدن جنگ، از متحدان خود در آمریکا، اروپا و آسیا خواست برای تأمین موشک‌های رهگیر و سامانه‌های دفاع هوایی بیشتر به این کشور کمک کنند.

به گزارش سمافور به نقل از منابع آگاه، مقام‌های سعودی با کشور‌هایی از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه تماس گرفته و خواستار تأمین سامانه‌های پدافند هوایی زمینی و موشک‌های هوا به هوا برای مقابله با پهپاد‌ها شده‌اند.

ریاض در حال بررسی خرید این تجهیزات یا توافق برای دریافت موقت آنهاست؛ به‌گونه‌ای که سامانه‌های قرض‌گرفته‌شده پس از فراهم شدن محموله‌های جدید جایگزین شوند.

این درخواست در پی هفته‌ها حملات مکرر موشکی و پهپادی انصارالله یمن مطرح شده است که در پاسخ متقابل به حملات عربستان به مناطق غیرنظامی برخی از آنها به زیرساخت‌های مهمی از جمله فرودگاه‌ها، مراکز مالی و تأسیسات نفتی عربستان آسیب زده‌اند.

منبع: سمافور