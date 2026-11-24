باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پژوهشگران دانشگاه ایالتی «اورال جنوبی» (South Ural State University) تأثیرات «بربرین» نوعی آلکالوئید موجود در گیاه زرشک را بر افسردگیِ ناشی از کمبود سروتونین بررسی کرده‌اند؛ وضعیتی که اغلب به دارو‌های موجود پاسخ نمی‌دهد.

باید توجه داشت که افسردگی صرفاً یک «حال‌وهوای بد» نیست، بلکه اختلالی پیچیده است که با عدم تعادل در شیمی مغز، از جمله کاهش فعالیت در سیستم سروتونین، مرتبط می‌باشد. درمان‌های فعلی برای همه بیماران مؤثر نیستند و اثرات آنها نیز اغلب بلافاصله ظاهر نمی‌شود. در این راستا، دانشمندان دریافته‌اند که بربرینِ استخراج‌شده از گیاه زرشک می‌تواند مبنایی برای توسعه رویکرد‌های درمانی جدید جهت مقابله با افسردگی باشد.

پژوهشگران با تحلیل پایگاه‌های داده‌ی پروتئین‌ها و ژن‌های مرتبط با افسردگی، ۵۵۹ هدف پروتئینی مشترک را شناسایی کردند. آنها از طریق بررسی شبکه‌های برهم‌کنش پروتئینی، چهار هدف کلیدی را مشخص کردند که بربرین تأثیر قابل‌توجهی بر آنها دارد: «AKT۱» که مسئول بقا و انعطاف‌پذیری (پلاستیسیته) نورون‌هاست؛ «STAT۳» که تنظیم‌کننده فرآیند‌های التهابی در مغز است؛ «HSP۹۰AA۱» که به پایدارسازی پروتئین‌ها کمک می‌کند؛ و «SRC» که در تنظیم پیام‌رسانی سلولی و التهاب نقش دارد.

شبیه‌سازی‌های مولکولی نشان داد که بربرین میل ترکیبی (اتصال) بالایی به پروتئین AKT۱ دارد حتی بیشتر از برخی دارو‌های «مهارکننده بازجذب سروتونین» (SSRIs) و به همان جایگاه‌های فعالی متصل می‌شود که این دارو‌ها هدف قرار می‌دهند. شبیه‌سازی‌های دینامیک مولکولی، پایداریِ کمپلکس‌های تشکیل‌شده میان بربرین و پروتئین را تأیید کرده‌اند؛ پایداری‌ای که ناشی از پیوند‌های هیدروژنی قوی و برهم‌کنش‌های آب‌گریز (هیدروفوبیک) است.

پژوهشگران بر این باورند که این یافته‌ها، بربرین را به گزینه‌ای امیدوارکننده برای توسعه درمان‌های جدید افسردگی تبدیل می‌کند؛ البته مشروط بر اینکه این ماده مراحل بیشتری از آزمایش‌ها را در مدل‌های حیوانی و سپس کارآزمایی‌های بالینی روی انسان‌ها طی کند تا اثربخشی و ایمنی آن ارزیابی شود. این روند می‌تواند در نهایت به تولید دارو یا مکمل غذایی بر پایه این ترکیب طبیعی منجر گردد.

منبع: science.mail.ru