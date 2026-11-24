باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته استیناف فدراسیون فوتبال جدید ترین آرای صادره خود را صادر کرد که به شرح زیر است:

درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی یزدان مهر معینی، به طرفیت آقای مجید محمدی، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد تجدیدنظرخواهی به جهت عدم پرداخت هزینۀ دادرسی مرحلۀ تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی پس از صدور اخطار رفع نقص صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخواه صرفاً به پرداخت مطالبات بازیکن اشاره کرده و هیچ‌گونه رسید یا دلیل معتبری مبنی بر پرداخت هزینۀ دادرسی مذکور در مهلت مقرر که موجبات از هم‌گسیختن رأی معترض‌ٌعنه را ایجاب کند، ارائه نکرده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به بند‌های ۵ و ۶ مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در خصوص استیناف آقای منصور زارع زاده مدیر تیم اسپاد یزد نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت نامبرده به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم مذکور بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی در جریان مسابقه فوتسال بین دو تیم فاتح البرز و اسپاد یزد از سری مسابقات لیگ مناطق کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران نسبت به آن قسمت از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل استفاده از الفاظ موهن و پرتاب بطری به داخل زمین مسابقه از سوی تماشاگران منتسب و همچنین محکومیت بازیکن آقای یاسر آسانی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود در مسابقات رسمی که یک جلسه آن تا پایان فصل تعلیق گردیده و پرداخت مبلغ ۵ میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل ارتکاب رفتار غیرورزشی منجر به دریافت کارت زرد دوم و رفتار تهاجمی پس از اخراج از زمین مسابقه مقابل تیم استقلال خوزستان از سری مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.