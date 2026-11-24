باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - پژوهشگران از وجود جهانی جدید سخن می‌گویند که آن را «سیاره ایکس‌۲» (Planet X۲) نامیده‌اند. این سیاره ممکن است جرمی معادل ۱.۵ تا ۲ برابر جرم زمین داشته باشد و در فاصله‌ای صد‌ها برابرِ فاصله زمین تا خورشید، به دور خورشید بگردد.

گمان می‌رود که نیروی گرانش این سیاره بتواند توضیحی برای مدار‌های عجیب و کجِ اجرام یخیِ دوردست باشد؛ پدیده‌ای که مدت‌هاست ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است.

دکتر پاتریک سوفیا لیکاوکا از دانشگاه کیندای در ژاپن می‌گوید: «تصور کنید پس از دهه‌ها نقشه‌برداری از منظومه شمسی، دریابیم که سیاره دیگری تمام این مدت از دید ما پنهان بوده است.» او می‌افزاید که وجود چنین سیاره‌ای «می‌تواند درک ما را از تاریخچه منظومه شمسی و چگونگی قرار گرفتن دورترین اجرام آن در چنین مدار‌های غیرمعمولی، تغییر دهد.»

قلمروِ فراتر از نپتون

در آن سوی نپتون، منطقه‌ای وسیع وجود دارد که حاوی بقایای یخ‌زده‌ای از دوران شکل‌گیری منظومه شمسی است؛ به این اجرام، «اجرام فرا-نپتونی» می‌گویند. اگرچه بیشتر این اجرام در مدار‌هایی نسبتاً پایدار در «کمربند کویپر» حرکت می‌کنند، اما اخترشناسان در دو دهه اخیر، تعداد فزاینده‌ای از اجرام دوردست را مشاهده کرده‌اند که دارای مدار‌هایی بسیار کشیده و مایل هستند؛ مدار‌هایی که توجیه آنها دشوار است.

یکی از قابل‌توجه‌ترینِ این اجرام، «سدنا» (Sedna) است؛ جهانی یخی که مسیری طولانی و گسترده را طی می‌کند و آن را به فاصله‌ای بسیار دورتر از سیارات شناخته‌شده می‌برد. شبیه‌سازی‌ها احتمالی جدید را آشکار می‌کنند

دانشمندان برای آزمودن این فرضیه، یک شبیه‌سازی کامپیوتری انجام دادند که تاریخچه ۴.۵ میلیارد ساله منظومه شمسی را در بر می‌گیرد. آنها بررسی کردند که چگونه یک سیاره پنهان با جرم‌ها و مسیر‌های مداری متفاوت می‌تواند در گذر زمان بر اجرام یخیِ دوردست تأثیر بگذارد.

نتایج نشان می‌دهد که اگر چنین سیاره‌ای وجود داشته باشد، می‌تواند بسیاری از الگو‌های مداری غیرمعمولی را که امروزه اخترشناسان مشاهده می‌کنند، توجیه نماید.

بر اساس مدل‌ها، این «سیاره X۲» می‌تواند جرمی تقریباً دو برابر جرم زمین داشته باشد و در مداری بسیار کشیده، در فاصله‌ای به اندازه صد‌ها واحد نجومی از خورشید، حرکت کند.

حتی در نزدیک‌ترین نقطه، فاصله این سیاره از خورشید دست‌کم ۲۰۰ برابر فاصله زمین تا خورشید خواهد بود؛ موضوعی که تشخیص و رصد آن را بسیار دشوار می‌سازد.

دانشمندان بر این باورند که نیروی گرانش این سیاره می‌تواند به‌تدریج اجرام دوردست را از حوزه تأثیر نپتون خارج کرده و مدار‌های آنها را به زوایایی بسیار تند و غیرمعمول سوق دهد.

جایگزینی برای نظریه «سیاره نهم»

این فرضیه جایگزینی برای نظریه شناخته‌شده‌ترِ «سیاره نهم» ارائه می‌دهد؛ نظریه‌ای که وجود جهانی بزرگ‌تر و پرجرم‌تر را در حاشیه‌های منظومه شمسی مطرح می‌کند. اگرچه مدل جدید کاملاً با تمام مشاهدات همخوانی ندارد، اما در تبیین چندین ویژگی غیرعادیِ اجرام یخیِ دوردست موفق عمل می‌کند. جست‌و‌جو برای سیاره‌ای ناشناخته

این طرح پیشنهادی بر پایه پیشینه‌ای طولانی در جست‌وجوی جهان‌های پنهان بنا شده است؛ تلاشی که با جست‌و‌جو برای «سیاره X» (سیاره مجهول اولیه) آغاز شد و سرانجام در سال ۱۹۳۰ به کشف پلوتو انجامید.

اکنون دانشمندان امیدوارند که تلسکوپ‌های قدرتمند نسل جدید همچون «رصدخانه ورا سی. روبین» (Vera C. Rubin Observatory) آشکار کنند که آیا سیاره دیگری در تاریکیِ فراتر از نپتون، در انتظار کشف شدن است یا خیر.

منبع: دیلی میل