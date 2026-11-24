امروز سوم آذرماه ۱۴۰۵، با حضور محمدصالح مفتاح رئیس فعلی و عباس هنرمند رئیس اسبق خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، کیک تولد ۲۷ سالگی خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان بریده شد. باشگاه خبرنگاران جوان امروز با بریدن کیک ۲۷ سالگی، فصل تازه‌ای را گشود؛ حضور محمدصالح مفتاح در کنار عباس هنرمند، روایتی از تداوم و پایداری بود و نتیجه آن ۲۷ سال روایت صحیح و صادقانه اخبار بود. این رویداد نشان داد که باشگاه خبرنگاران، حافظه‌ای زنده از تجربه‌های ارزشمند پیشکسوتان و انرژی نسل جوان را همزمان در خود دارد. این جشن، نمادی از تداوم مدیریت و انتقال تجربه بود و نشان می‌دهد خبرگزاری پیشرو باشگاه خبرنگاران همچنان بر میراث پیشکسوتان خود تکیه دارد و به جوانان میدان عمل می‌دهد.