باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، در دیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین، معاونان، رؤسای اقشار و مدیران این سازمان که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، اظهار کرد: هفته بسیج فرصت مغتنمی برای تبیین عملکرد یک‌ساله سازمان بسیج مستضعفین و ارائه خدمات و اقدامات انجام‌شده به مردم و همچنین قدردانی از تلاش‌های بسیجیانی است که در عرصه‌های مختلف، خدمات مؤثر و تعیین‌کننده‌ای ارائه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه بسیج به فرمان امام خمینی (ره) بنیان‌گذاری شد و امروز به درختی تنومند و شجره‌ای طیبه تبدیل شده است، افزود: وجود بسیج و بسیجیان نعمتی ارزشمند برای کشور است و باید خداوند را به‌خاطر برخورداری از این مجموعه و نیروهای فداکار و ایثارگر شکرگزار بود.

سرلشکر عبداللهی با یادآوری نقش بسیجیان در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله تصریح کرد: بسیجیان در آن دوران با روحیه‌ای داوطلبانه، ایثارگرانه و بدون هیچ‌گونه چشمداشتی در میدان‌های نبرد حاضر شدند؛ بسیاری از آنان به شهادت رسیدند و شمار زیادی نیز جانباز شدند، اما همچنان با همان روحیه در مسیر خدمت به کشور و نظام اسلامی تلاش می‌کنند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بسیجیان را از وفادارترین نیروها به نظام جمهوری اسلامی، امام راحل و رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته، الگوی ارزشمندی از نیروهای داوطلب و مردمی برای خدمت‌رسانی به مردم در عرصه‌های مختلف شکل گرفته است؛ نیروهایی که در تمامی بحران‌های کشور، اعم از حوادث طبیعی، جنگ‌ها و سایر شرایط دشوار، در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشته‌اند.

وی با اشاره به امدادرسانی بسیجیان به مردم در حوادثی همچون زلزله و سیل گفت: در چنین شرایطی، بسیجیان از نخستین نیروهایی هستند که برای کمک به آسیب‌دیدگان در میدان حاضر می‌شوند. این روحیه ایثار و فداکاری در دوران شیوع بیماری کرونا نیز به‌خوبی نمایان شد؛ زمانی که بسیاری از افراد به دلیل خطر ابتلا به بیماری، حتی از حضور در بیمارستان‌ها و نزدیک شدن به بیماران خودداری می‌کردند، بسیجیان داوطلبانه و با انگیزه خدمت به مردم در بخش‌های مختلف بیمارستانی حضور یافتند و برای نجات جان بیماران تلاش کردند و شماری از آنان نیز در این مسیر به شهادت رسیدند.

سرلشکر عبداللهی با بیان اینکه چنین سطحی از ایثار و فداکاری در مسیر کمک به همنوع و دفاع از آرمان‌های کشور، ارزشمند و کم‌نظیر است، اظهار کرد: بسیج همواره در کنار مردم قرار دارد و در شرایط دشوار، نقش پشتیبان و امیدآفرین داشته است. در دوران دفاع مقدس نیز روحیه بالای بسیجیان یکی از عوامل مؤثر در پیروزی‌های رزمندگان در میدان‌های نبرد بود.

وی با اشاره به روند توسعه بسیج در سال‌های اخیر افزود: این مجموعه به فضل الهی از نظر ساختاری، مأموریتی، کمی و کیفی در حال پیشرفت است و امروز در تمامی عرصه‌ها حضوری مؤثر دارد؛ به‌گونه‌ای که مردم و کشور در مواجهه با بحران‌ها همواره به ظرفیت و توان بسیجیان امید دارند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با تأکید بر جایگاه بسیج در تأمین امنیت ملی گفت: امنیت، مهم‌ترین نیاز و اولویت هر کشور است و بسیج یکی از ستون‌های اصلی امنیت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود؛ موضوعی که در طول سال‌های گذشته و در جریان ناآرامی‌ها، جنگ‌ها و حوادث مختلف به اثبات رسیده است.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی بسیج در جنگهای تحمیلی اخیر اظهار کرد: این دو جنگ تحمیلی با جنگ‌های گذشته تفاوت‌های اساسی داشت، اما بسیج بار دیگر توانست مأموریت خود را به‌خوبی انجام دهد و در کنار سایر دستگاه‌های امنیتی، در کنترل شرایط شهرها و برقراری امنیت نقش مؤثری ایفا کند.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب بر شکل‌گیری «ایران قوی» گفت: تحقق ایران قوی و تقویت هرچه بیشتر اقتدار ملی، با اتکا به ظرفیت بسیج و مشارکت مردم امکان‌پذیر است. بسیج می‌تواند در تقویت بنیان‌های این قدرت ملی نقش‌آفرینی کند و در کنار ملت و رهبری، زمینه‌ساز حرکت کشور به سوی قله‌های پیشرفت باشد.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف افزود: امروز با ملتی مواجه هستیم که به تعبیر رهبر شهید انقلاب، ملتی مبعوث‌شده است؛ مردمی که با وجود همه فشارها و شرایط دشوار، حضوری مستمر و گسترده در میدان دارند و این حضور، نشان‌دهنده اراده و عزم ملی برای دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ب اشاره به توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران و تحولات جنگ اخیر تصریح کرد: توان موشکی کشور توانست دو دشمن قدرتمند، یعنی یک ابرقدرت جهانی و پنجمین ارتش قدرتمند دنیا را با چالش جدی مواجه کند و به عقب‌نشینی وادار سازد؛ این دستاورد، اقدامی بزرگ و قابل توجه بود.

وی با اشاره به سابقه طولانی تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: طی ۴۸ سال گذشته، کشورمان همواره با دشمنی و اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه بوده و در این مدت، درگیری‌ها و حوادث متعددی از جمله جنگ در خلیج فارس، هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری ایران و عملیات نظامی آمریکا در طبس را تجربه کرده است.

سرلشکر عبداللهی با بیان اینکه دشمنان در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تصویری از ضعف جمهوری اسلامی ایران ارائه دهند، اظهار کرد: تبلیغات جریان‌های معاند و مخالف، فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و تلاش برای انزوای سیاسی کشور، زمینه‌ساز شکل‌گیری این تصور در میان دشمنان شد که ایران از توان و قدرت لازم برخوردار نیست. رژیم صهیونیستی نیز با اتکا به ارزیابی‌ها و اطلاعات نادرست، برآوردی اشتباه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران داشت.

وی با اشاره به اشتباه محاسباتی دشمنان در ارزیابی قدرت ایران افزود: دشمنان قدرت ایمان، اراده و انسجام ملت ایران را به‌درستی در محاسبات خود لحاظ نمی‌کنند؛ همان‌گونه که در گذشته نیز صدام با برآوردی نادرست از توان و اراده ملت ایران وارد جنگ شد و پس از هشت سال با شکست مواجه شد.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به روند آغاز جنگ رمضان اظهار کرد: دشمنان با این تصور که می‌توانند ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنند و با ایجاد زمینه برای ورود جریان‌های معاند به خیابان‌ها، اهداف خود را محقق سازند، حمله گسترده‌ای را آغاز کردند؛ اما پاسخ جمهوری اسلامی ایران برخلاف محاسبات آنان، تنها یک ساعت پس از حمله اولیه صورت گرفت.

وی این اقدام را «غافلگیری پس از غافلگیری» توصیف کرد و گفت: دشمن انتظار داشت پاسخ ایران با تأخیر انجام شود، اما واکنش سریع نیروهای مسلح موجب برهم خوردن آرایش عملیاتی آنان در میدان شد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با اشاره به حملات نیروهای مسلح ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه اظهار کرد: در جریان این عملیات‌ها، پایگاه‌های آمریکا به‌شدت آسیب دیدند و بخش قابل توجهی از آنها از حیز انتفاع خارج شدند؛ به‌گونه‌ای که برخی از این پایگاه‌ها تاکنون نیز به شرایط عملیاتی پیشین بازنگشته‌اند و آمریکایی‌ها به دنبال تغییر محل استقرار و انتقال آنها به مناطق دورتر هستند.

وی تأکید کرد: هرگونه جابه‌جایی پایگاه‌های آمریکا در منطقه، تغییری در اراده جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدها ایجاد نخواهد کرد و هر نقطه‌ای که این پایگاه‌ها مستقر شوند، در صورت لزوم در تیررس نیروهای مسلح ایران خواهند بود.

سرلشکر عبداللهی همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران با اقدامات هماهنگ بخش‌های مختلف، توانست اهداف مورد نظر را در دریا مورد اصابت قرار دهد و طرف مقابل را به عقب‌نشینی وادار کند.

وی با تأکید بر تداوم پیگیری حقوق و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: طرف مقابل ناچار خواهد شد حقوق و منافع کشورمان را رعایت کند و رفتار خود را تغییر دهد و باید با اقتدار و ایستادگی، آنان را به رعایت حقوق ملت ایران وادار کرد.

منبع: بسیج