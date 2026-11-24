باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه اعلام کرد رژیم صهیونیستی طی ۴۱۰ روز از اجرای توافق آتش‌بس، ۶۴۰۵ بار این توافق را نقض کرده که به شهادت ۱۶۹۰ فلسطینی و زخمی شدن ۶۱۲۰ نفر دیگر منجر شده است.

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه همچنین اعلام کرد نیرو‌های رژیم صهیونیستی از زمان اجرای توافق آتش‌بس در اکتبر ۲۰۲۵ حدود ۲۲۳ فلسطینی را نیز بازداشت کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، از مجموع ۲۴۶ هزار کامیون کمک‌رسانی که طبق توافق باید وارد غزه می‌شدند، تنها ۸۰ هزار و ۹۳۷ کامیون اجازه ورود یافته‌اند؛ به این ترتیب، میزان پایبندی رژیم صهیونیستی به تعهدات در این زمینه تنها ۳۲ درصد بوده است.

همچنین از مجموع ۴۳ هزار و ۲۰۰ نفری که قرار بود از طریق گذرگاه رفح جابه‌جا شوند، تنها ۱۵ هزار و ۷۹۴ نفر عبور کرده‌اند.

دفتر اطلاع‌رسانی غزه با مسئول دانستن رژیم صهیونیستی در قبال ادامه نقض آتش‌بس، از جامعه جهانی و سازمان ملل خواست برای توقف این اقدامات و اجرای کامل توافق مداخله کنند.

بر اساس این گزارش، جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۴ هزار شهید و ۱۷۶ هزار زخمی برجای گذاشته است.

منبع: خبرگزاری آناتولی