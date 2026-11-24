باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - لادن عباسیان رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مطالعات نشان می‌دهد که علائم اولیه بیماری HIV مانند سرماخوردگی، اختلالات گوارشی و تب‌های طولانی مدت است؛ اگر بیماری در مرحله اولیه تشخیص و درمان نشود عارضه وارد دوره نهفتگی طولانی مدت خواهد شد.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ویروس HIV سلول‌های ایمنی بدن را تخریب می‌کند و اگر این عارضه در مراحل اولیه تشخیص داده شود، درمان آن راحت‌تر خواهد بود.

عباسیان تاکید کرد: درمان بیماری HIV یه صورت خوراکی و تزریقی است و جلوی تکثیر ویروس گرفته خواهد شد به طوریکه میزان ویروس HIV به حداقل خواهد رسید که در این مرحله ویرووس قابلیت انتقال نخواهد داشت.

وی افزود: با درمان به موقع بیماری HIV عارضه قابلیت انتقال از مادر به کودک نخواهد داشت.

وی بیان کرد: آزمایش HIV در مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری انجام خواهد شد و اطلاعات بیماران کاملا محرمانه باقی خواهد ماند. برنامه ملی کنترل HIV در کشور بسیار موفقیت آمیز بوده است.

رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیماری HIV یک عارضه ویروسی است و از طریق مختلف از جمله سوزن فرد آلوده منتقل خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین پیمایش انجام شده در کشور حدود ۲۶۵۰۴ نفر مبتلا به بیماری HIV هستند. مطالعات نشان می‌دهد که بیش از ۸۳ درصد از بیماران مبتلا به HIV درمان خود را شروع کرده‌اند.