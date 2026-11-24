باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ مریوان این روز‌ها بار دیگر به صحنه‌ای بزرگ برای نمایش هنر، فرهنگ و هویت کردی تبدیل شده است؛ شهری که خیابان‌ها، میدان‌ها و فضا‌های عمومی آن به جایگاه اجرای هنرمندانی تبدیل می‌شوند که آمده‌اند هنر را از حصار سالن‌ها بیرون ببرند و در میان مردم به نمایش بگذارند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از سوم آذرماه با برگزاری کارناوال افتتاحیه در حاشیه دریاچه زریوار آغاز شد تا این شهر طی چهار روز میزبان ۳۹ گروه نمایشی از ایران و کشور‌های دیگر باشد؛ رویدادی که امسال علاوه بر تنوع آثار نمایشی، توجه ویژه‌ای به محیط‌زیست، مدیریت مصرف آب و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی منطقه دارد.

افتتاحیه جشنواره در ساحل زریوار با حضور گروه‌های نمایشی، هنرمندان، خانواده‌ها و شهروندان مریوانی برگزار شد؛ جایی که نوای دف، موسیقی محلی، رژه گروه‌های نمایشی و لباس‌های رنگارنگ کردی، فضای متفاوتی را در این منطقه گردشگری رقم زد.

نخستین بخش کارناوال با نوای دف و مولودی‌خوانی آغاز شد و پس از آن گروه‌های هه‌لپه‌رکی با پوشش محلی و حرکات هماهنگ، جلوه‌ای از آیین‌ها و سنت‌های مردم کردستان را به نمایش گذاشتند. در ادامه نیز دو گروه تئاتر خیابانی با اجرای آثار خود، آغازگر برنامه‌های نمایشی این دوره از جشنواره شدند.

اما افتتاحیه امسال تنها به موسیقی و نمایش محدود نماند؛ برگزارکنندگان تلاش کردند با استفاده از نماد‌های طبیعی و آیینی، دغدغه‌های محیط‌زیستی را نیز به متن این رویداد بیاورند. حضور کاراکتر‌های نمادین درویش زریوار و سنجاب‌های زاگرس با بلوط‌هایی در دست، زنان کوزه‌به‌دوش که درختان را آبیاری می‌کردند و مشارکت مردم در کاشت نهال بلوط، بخش‌هایی از این روایت هنری بود.

این تصاویر در کنار چشم‌انداز دریاچه زریوار، پیامی روشن داشت؛ اینکه حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌های بلوط زاگرس تنها وظیفه دستگاه‌های مسئول نیست و مشارکت مردم نیز در حفظ این میراث طبیعی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

۳۹ گروه نمایشی از ایران و کشور‌های مختلف در مریوان

فاتح بادپروا، دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره اظهار کرد: امسال ۱۲۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از بررسی و داوری، حدود ۴۱ اثر برای حضور در جشنواره انتخاب شدند، اما به دلیل مشکلات پیش‌آمده برای دو گروه در روز‌های پایانی، در نهایت ۳۹ گروه نمایشی در این رویداد حضور پیدا کردند.

وی با اشاره به حضور گروه‌های خارجی افزود: فراخوان جشنواره در رسانه‌ها و بستر‌های بین‌المللی منتشر شد و در بخش بین‌الملل گروه‌هایی از عراق و ترکیه حضور دارند و یک گروه از روسیه نیز در این دوره مشارکت می‌کند.

دبیر جشنواره ادامه داد: دو استاد از کشور هند نیز به‌صورت آنلاین در سمینار علمی حضور داشتند، هرچند گروه هنری ارمنستان به دلیل برخی مشکلات امکان شرکت در جشنواره را پیدا نکرد.

بادپروا با اشاره به برنامه‌های جانبی دوره نوزدهم گفت: امسال علاوه بر اجرا‌های نمایشی، برنامه‌هایی همچون کارناوال هنری، شب‌های موسیقی، نمایشگاه صنایع‌دستی و غذا‌های محلی و نمایشگاه آثار استادان خوشنویسی پیش‌بینی شده است تا جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مریوان باشد.

وی پیوند تئاتر خیابانی با دانشگاه را از ویژگی‌های مهم این دوره دانست و افزود: در این دوره نشست‌های تخصصی در تهران و سمینار علمی دو روزه در مریوان برگزار شده و تلاش شده است پژوهش و دانش دانشگاهی در کنار فعالیت‌های اجرایی و هنری قرار گیرد.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان همچنین از آماده‌سازی سه عنوان کتاب شامل کاتالوگ جشنواره، کتاب «نمایشنامه‌نویسی در تئاتر خیابانی» به قلم رحمان هوشیاری و مجموعه مقالات علمی جشنواره خبر داد و گفت: مجموعه مقالات در قالب اثری حدود ۶۰۰ صفحه‌ای آماده شده و در روز‌های پایانی جشنواره در اختیار هنرمندان و شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.

بادپروا با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره بیان کرد: تئاتر فراگیر با حضور هنرمندان دارای معلولیت، بخش آیینی و سنتی، آزاد، کودک و نوجوان، گونه‌های اجرایی و آثار برگزیده جشنواره‌ها از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این دوره است.

حمایت وزارت ارشاد از هزینه‌های جشنواره

علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به برنامه‌های افتتاحیه اظهار کرد: اجرای پرفورمنس امسال حامل پیام‌های ارزشمندی در زمینه صرفه‌جویی و مدیریت مصرف آب بود و با توجه به شرایط منابع آبی کشور، توجه جدی شهروندان به این موضوع ضرورت دارد.

وی با اشاره به جایگاه شهدا در امنیت کشور افزود: هنرمندان در ادامه برنامه‌های افتتاحیه، اجرای نمایشی با موضوع کودکان شهید میناب را نیز پیش‌بینی کرده‌اند تا از این طریق ادای دین و تعهد جامعه هنری نسبت به مقام شهدا به نمایش گذاشته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان حضور گسترده مردم در آیین افتتاحیه را مایه دلگرمی فعالان فرهنگی و هنری دانست و ابراز امیدواری کرد در روز‌های برگزاری جشنواره نیز شاهد استقبال شهروندان و حضور پرشور علاقه‌مندان به هنر‌های نمایشی باشیم.

دریایی درباره تأمین اعتبارات جشنواره نیز گفت: یکی از موضوعات مهم در برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، تأمین منابع مالی و هزینه‌های اجرایی است که امسال با پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری نشست با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تفاهم‌نامه‌ای برای مشارکت وزارتخانه در تأمین بخشی از هزینه‌های جشنواره به امضا رسید.

وی با قدردانی از همراهی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان خاطرنشان کرد: این حمایت‌ها تنها به جشنواره تئاتر مریوان محدود نیست و در اجرای دیگر برنامه‌ها و رویداد‌های فرهنگی و هنری در نقاط مختلف استان نیز مورد توجه قرار گرفته است.

از ساحل زریوار تا میدان‌ها و روستا‌های مریوان

در نوزدهمین دوره جشنواره، ۹۰ اجرای نمایشی در طول چهار روز پیش‌بینی شده است و گروه‌های شرکت‌کننده در بخش‌های مختلف به اجرای آثار خود می‌پردازند.

دریاچه زریوار، پارک شانو، پارک ملت و میدان باوه‌ره‌شی از مهم‌ترین محل‌های اجرای نمایش‌ها هستند و علاوه بر این فضاها، تعدادی از مدارس، شهر‌ها و روستا‌های اطراف و زندان مریوان نیز میزبان اجرا‌های نمایشی خواهند بود؛ ظرفیتی که امکان تماشای آثار را برای گروه‌های مختلف جامعه فراهم می‌کند.

جشنواره تئاتر خیابانی مریوان مسیری طولانی را از اجرا‌های اولیه خود طی کرده است. این رویداد از سال ۱۳۷۳ با برگزاری نخستین یادواره تئاتر مریوان شکل گرفت و در سال‌های بعد با گسترش فعالیت‌ها و توجه به اجرا‌های میدانی، هویت خیابانی پیدا کرد.

اجرای نمایش «ضیافت» اثر بهرام بیضایی در ۱۳ روستای مریوان در سال ۱۳۷۷ از اتفاقات اثرگذار در مسیر شکل‌گیری این جریان بود. پس از آن، برگزاری ششمین یادواره تئاتر منطقه‌ای مریوان با عنوان «خیابانی ـ میدانی زریبار» در سال ۱۳۸۱ و نخستین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی مریوان در سال ۱۳۸۴، زمینه توسعه این رویداد را فراهم کرد. مریوان نیز در هفتمین دوره بین‌المللی جشنواره در مهرماه ۱۳۹۱ به‌عنوان پایتخت تئاتر خیابانی ایران معرفی شد.

اکنون نوزدهمین دوره این جشنواره از سوم تا هفتم آذرماه در حال برگزاری است؛ رویدادی که در آن خیابان و میدان، ساحل دریاچه و حتی فضا‌های کمتر دیده‌شده شهری به صحنه نمایش تبدیل می‌شوند تا هنر بیش از هر زمان دیگری در دسترس مردم قرار گیرد.

در مریوان، این روز‌ها تئاتر فقط برای سرگرمی روی صحنه نمی‌رود؛ گاهی با زبان موسیقی و آیین‌های بومی از هویت یک سرزمین می‌گوید، گاهی دغدغه تشنگی زاگرس را روایت می‌کند و گاهی یادآور فداکاری انسان‌هایی است که امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون ایثار آنان است.

شاید مهم‌ترین دستاورد این جشنواره نیز همین باشد؛ پیوند هنر با زندگی روزمره مردم و تبدیل یک رویداد فرهنگی به فرصتی برای گفت‌و‌گو درباره محیط‌زیست، هویت، همدلی و مسئولیت اجتماعی؛ پیامی که از ساحل زریوار آغاز شده و قرار است در خیابان‌ها و میدان‌های مریوان ادامه پیدا کند.