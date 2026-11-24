باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با بیان اینکه «در پی استمرار شرایط اضطراری و ضرورت تداوم حمایت از فعالان اقتصادی، اتاق ایران با انعکاس مطالبات و دغدغه‌های بخش خصوصی، موضوع تمدید مصوبات حمایتی شورای عالی امنیت ملی را پیگیری نمود»؛ گفت: در همین راستا، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در شهریورماه ۱۴۰۵ طی مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور، درخواست تمدید این مصوبات را مطرح کرد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی افزود: در پی این مکاتبه، رئیس‌‌جمهور محترم، دستور طرح موضوع در شورای عالی امنیت ملی را صادر نمود و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز طی مکاتبه‌ای با دبیر شورای عالی امنیت ملی، تسریع در طرح موضوع و ابلاغ تصمیمات حمایتی را پیگیری نمود.

رئیس اتاق ایران اظهار داشت: در نتیجه این پیگیری‌ها، بسته مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری در بخش‌های حمایت از کسب‌وکار، حمل‌ونقل و پشتیبانی ابلاغ شده و دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح به اجرای تمهیدات حمایتی پیش‌بینی‌شده در آن مکلف شده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در تشریح تمهیدات حمایتی درنظر گرفته شده در این بسته به تأمین مالی اضطراری، اعطای تنفس و تمدید تسهیلات بانکی، تسهیل ایفای تعهدات ارزی فعالان اقتصادی، پیش‌بینی حمایت‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی برای بنگاه‌هایی که به‌طور مستقیم از شرایط اضطراری آسیب دیده‌اند، تسهیل فرایندهای گمرکی و پشتیبانی از تأمین مواد اولیه و جریان تجارت اشاره کرد.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه ابلاغ این بسته، زمینه اجرای مجموعه‌ای از حمایت‌های مورد مطالبه بخش خصوصی را در شرایط اضطراری فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: این بسته می‌تواند در کاهش فشارهای مالی و عملیاتی بر بنگاه‌ها، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال و استمرار جریان تأمین و تجارت کشور مؤثر باشد.

حسن‌زاده تاکید کرد: اتاق ایران، پیگیری اجرای مؤثر مفاد این بسته و تحقق حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای فعالان اقتصادی را دنبال خواهند کرد.

منبع: اتاق ایران