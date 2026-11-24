باشگاه خبرنگاران جوان - در زندگی امروز، گوشی همراه برای بسیاری از مادران هم‌زمان دفترچه یادداشت، آلبوم خاطرات، ابزار ارتباط با مدرسه و کودکستان و دروازه خرید و امور بانکی است.

همین کاربرد چندگانه باعث می‌شود بسیاری از خطرات دیجیتال نه در لحظه‌های بزرگ و عجیب، بلکه در دل عادت‌های کوچک و روزمره رخ بدهند؛ جایی که یک عکس ساده، یک موقعیت مکانی یا یک کلیک عجولانه می‌تواند امنیت کودک و خانواده را به خطر بیندازد.

سواد دیجیتال برای مادر‌ها پیچیده و فنی نیست؛ یک عادت عملی و دقیق است که یاد می‌گیرد پیش از انتشار یا کلیک، یک مکث کوتاه انجام دهد.

عکس و موقعیت مکانی کودک؛ وقتی خاطره به ردپا تبدیل می‌شود

انتشار عکس و فیلم فرزندان در استوری، گروه‌های خانوادگی یا شبکه‌های اجتماعی، برای بسیاری از مادران راهی برای شریک کردن لحظه‌های شیرین است، اما هر تصویر دیجیتال ردپایی به‌جا می‌گذارد که کنترل آن از دست صاحب عکس خارج می‌شود.

وقتی عکسی با لباس فرم مدرسه، لوگوی باشگاه، نام کودک یا پس‌زمینه‌ای مشخص از خانه و محله منتشر می‌شود، اطلاعاتی منتقل می‌شود که کودک در آینده ممکن است نخواهد آنها را در فضای عمومی ببیند.

اشتراک‌گذاری زنده یا دقیق موقعیت مکانی نیز نیازمند احتیاط است. فعال بودن موقعیت مکانی در عکس‌ها یا ارسال لوکیشن دقیق در لحظه حضور در پارک، کلینیک یا مسیر رفت‌وآمد، نشان می‌دهد کودک در چه زمانی و در کجا حضور دارد.

مادر می‌تواند به‌جای انتشار لوکیشن لحظه‌ای و دقیق، آن را به زمانی بعد از اتمام حضور در آن مکان موکول کند، چهره کودک را در عکس‌های عمومی بپوشاند یا از زاویه‌ای بگیرد که هویت و محل زندگی او به‌راحتی قابل شناسایی نباشد و دسترسی شبکه‌های اجتماعی را به موقعیت مکانی و دوربین در حالت «فقط هنگام استفاده» یا «هیچ‌وقت» قرار دهد.

تنظیمات حریم خصوصی؛ بستن در‌های باز در گوشی و پیام‌رسان‌ها

بسیاری از حساب‌های کاربری به‌صورت پیش‌فرض طوری تنظیم شده‌اند که اطلاعات بیشتری از آنچه مادر تصور می‌کند در اختیار دیگران می‌گذارند. بررسی منظم تنظیمات حریم خصوصی در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی یکی از ساده‌ترین کار‌هایی است که اثر مستقیمی بر امنیت دارد.

در این بررسی باید مشخص شود چه کسانی می‌توانند عکس پروفایل، وضعیت آنلاین بودن، آخرین بازدید و فهرست مخاطبان را ببینند، چه کسانی اجازه اضافه کردن حساب کاربری به گروه‌ها یا کانال‌های ناآشنا را دارند و آیا شماره‌تلفن در جست‌و‌جو‌ها برای غریبه‌ها قابل مشاهده است یا خیر.

همچنین فعال کردن «تایید دومرحله‌ای» در پیام‌رسان‌ها و حساب‌های مهم، یک لایه امنیتی اضافه می‌سازد تا اگر کسی به کد پیامکی دسترسی پیدا کرد یا گوشی گم شد، به‌سادگی نتواند وارد حساب شود. همین دقت در قفل صفحه، زمان قفل شدن خودکار و بررسی مجوز‌های دسترسیِ برنامه‌ها به مخاطبان، حافظه و موقعیت مکانی، جلوی بسیاری از نفوذ‌های ناخواسته را می‌گیرد.

تشخیص فیشینگ و کلاهبرداری‌های پیام‌رسانی در شلوغی روزمره

کلاهبرداران اینترنتی دقیقاً روی عجله، حواس‌پرتی و دغدغه‌های روزمره حساب باز می‌کنند؛ از پیام‌هایی با عنوان «ثبت‌نام یا تمدید یارانه»، «ابلاغیه قضایی»، «مرسوله پستی» و «هدیه یا قرعه‌کشی» گرفته تا پیام‌هایی که وانمود می‌کنند از طرف مدرسه، مدیر گروه یا یک آشنا فرستاده شده‌اند. وقتی مادر در حال رسیدگی به کار‌های خانه یا فرزندش است، احتمال اینکه بدون بررسی دقیق روی یک لینک مشکوک بزند یا کد تاییدی را وارد کند بیشتر می‌شود.

نشانه اصلی این دام‌ها، ایجاد عجله مصنوعی، ترساندن مخاطب یا وعده سود و جایزه فوری است؛ مثلاً پیامی که می‌گوید اگر همین الان اقدام نکنید حساب شما مسدود می‌شود یا نوبت ثبت‌نام از دست می‌رود. برای مقابله با این ترفندها، یک قانون ساده کارساز است: هرگز از طریق لینک داخل پیامک یا پیام‌رسان وارد درگاه پرداخت یا صفحه ورود اطلاعات نشوید و آدرس صفحه را به‌صورت مستقل و مطمئن باز کنید.

اگر پیامی از طرف آشنا یا مدرسه به نظر مشکوک رسید، به‌جای پاسخ دادن در همان چت که ممکن است حساب طرف مقابل هک شده باشد، موضوع را از طریق تماس تلفنی یا مسیر رسمی پیگیری کنید و هیچ کد امنیتی یا رمز یک‌بارمصرفی را در اختیار دیگران نگذارید.

حفاظت از حریم خصوصی در فضای دیجیتال به معنای ترس مداوم یا قطع ارتباط نیست؛ به معنای این است که مادر بداند کجا باید در را ببندد، چه چیزی را به اشتراک بگذارد و در مواجهه با پیام‌های مشکوک چطور مکث کند تا هم خودش و هم کودکش در فضای آنلاین آرامش و امنیت بیشتری داشته باشند.

منبع: فارس