باشگاه خبرنگاران جوان - اعتراضات در بیش از ۲۵ کشور اروپایی ادامه دارد و ده‌ها هزار نفر در شهرهایی از انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال به خیابان آمده‌اند. معترضان افزایش قیمت انرژی، مسکن و هزینه‌های زندگی را نتیجه فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ می‌دانند و خواستار افزایش دستمزدها و تقویت خدمات عمومی هستند.

معترضان همچنین به افزایش بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو تا پنج درصد تولید ناخالص داخلی اعتراض دارند و می‌گویند هزینه جنگ‌ها نباید از جیب مردم و با کاهش بودجه آموزش و درمان تأمین شود. مخالفت با جنگ علیه ایران و اشغال غزه نیز از محورهای این اعتراضات است؛ معترضان تأکید می‌کنند: «بودجه را به مدارس بدهید، نه جنگ!»