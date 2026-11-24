باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال سنگال در دیدار جنجالی و پرحاشیه فینال جام ملت‌های آفریقا که در ماه ژانویه برگزار شد، با نتیجه یک بر صفر مراکش میزبان مسابقات را شکست داد، اما دو ماه بعد کمیته استیناف منصوب از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) نتیجه مسابقه را تغییر داد و پیروزی سه بر صفر را به دلیل عدم حضور حریف به مراکش اختصاص داد.

سنگال به این تصمیم اعتراض کرد و امروز، دادگاه داوری ورزش رأی هیئت سه‌نفره قضات خود را منتشر کرد.

سنگال در دیداری که در شهر رباط برگزار شد، پس از آنکه داور در آخرین دقیقه وقت قانونی یک ضربه پنالتی به سود مراکش اعلام کرد، در اعتراض به این تصمیم زمین مسابقه را ترک کرد و بازی به مدت ۱۵ دقیقه متوقف شد. سادیو مانه، ستاره خط حمله سنگال، در شرایطی که تنش‌ها در ورزشگاه افزایش یافته بود، هم‌تیمی‌هایش را متقاعد کرد به زمین بازگردند. پس از آنکه ژان-ژاک ندالا، داور مسابقه، بازی را از سر گرفت، ضربه پنالتی ابراهیم دیاز توسط دروازه‌بان سنگال مهار شد. در نهایت سنگال با گل پاپه گوئیه در وقت‌های اضافه به پیروزی رسید.

طبق قوانین فوتبال، تصمیمات داور نهایی است، اما قضات کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آفریقا به مقررات مسابقات جام ملت‌های آفریقا استناد کردند که بر اساس آن، اگر تیمی «از ادامه بازی خودداری کند یا بدون اجازه داور، پیش از پایان قانونی مسابقه زمین را ترک کند، بازنده محسوب شده و به‌طور قطعی از رقابت‌های جاری کنار گذاشته خواهد شد».

قضات دادگاه داوری ورزش در جلسه‌ای یک‌روزه، شواهد و مدارک مربوط به این پرونده را بررسی کردند. آرای این دادگاه در دادگاه عالی سوئیس قابل اعتراض است، اما این اعتراض تنها در چارچوب محدود دلایل مربوط به تشریفات و روند رسیدگی امکان‌پذیر خواهد بود.

پیش از این، کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آفریقا بیش از یک میلیون دلار (معادل ۷۷۰ هزار پوند) جریمه برای دو فدراسیون، بازیکنان و پاپ تیاو، سرمربی وقت سنگال، در نظر گرفته بود.