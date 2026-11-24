باشگاه خبرنگاران جوان - حقیقت این است که ازدواج فقط پیوند دو انسان نیست؛ بلکه تلاقی دو گذشته و باور‌های مالی متفاوتی است که از خانواده‌ها به ارث رسیده‌اند.

تفاوت‌هایی عمیق که در زندگی روزمره خودش را نشان می‌دهد؛ جایی که یکی مدام در فکر پس‌انداز برای روز مباداست و دیگری اهل خرج کردن و زندگی در لحظه. اما شناخت این تفاوت‌ها تنها نیمی از مسیر است؛ چراکه بسیاری از همسران، سال‌ها در انتظار یک معجزه می‌مانند، اینکه شریک زندگی‌شان روزی شبیه آنها شود، درست مثل آنها خرج کند و مثل آنها به آینده بنگرد.

معصومه حاتمی، روان‌شناس و زوج‌درمانگر دست روی همین اشتباه و خطای شناختی پرتکرار می‌گذارد و با تفکیک دو مفهوم حیاتی، کلید عبور از بن‌بست‌های مالی را روشن می‌کند: «در اتاق درمان معمولاً دو واژه تفاهم و توافق را از یکدیگر تفکیک می‌کنیم.»

او تفاوت بنیادین این دو واژه را این‌گونه کالبدشکافی می‌کند: «تفاهم یعنی فهم مشترک؛ یعنی من و همسرم بدون نیاز به تلاش و مذاکره زیاد، درباره یک موضوع دیدگاه مشابهی داشته باشیم. برای مثال، هر دو پس‌انداز کردن را دوست داشته باشیم، هر دو شفافیت مالی را ترجیح بدهیم و هر دو بخواهیم مخارج زندگی ثبت شوند.»

این روان‌شناس با تأکید بر اینکه زوجین نباید رابطه خود را معطلِ رخ دادن تفاهمِ خودبه‌خودی کنند، می‌گوید: «اما توافق چیست؟ توافق یعنی من و همسرم درباره یک موضوع دیدگاه متفاوتی داریم، اما با مذاکره و گفت‌و‌گو به نقطه مشترکی می‌رسیم.»

وقتی یکی خرج می‌کند و یکی حرص می‌خورد!

وقتی دو جهان‌بینی اقتصادی زیر یک سقف روبه‌روی هم قرار می‌گیرند، راه‌حل نه سرکوب خواسته یکی به نفع دیگری است و نه قهر و تنش. دکتر حاتمی با مثالی کاملاً ملموس از اصطکاک‌های روزمره، مسیر عبور از اختلاف تا تعادل را نشان می‌دهد: «برای مثال، من دوست دارم تمام هزینه‌ها نوشته شوند، اما همسرم چنین ترجیحی ندارد. در این شرایط باید به راه‌حلی برسیم که نه تمام خواسته من اجرا شود و نه تمام خواسته همسرم.»

او اصلِ اساسی و شاه‌کلید موفقیت در گفت‌و‌گو‌های مالی را یادآور می‌شود و تأکید می‌کند: «هدف توافق این نیست که یک نفر همیشه برنده بحث باشد؛ بلکه قرار است هر دو نفر احساس کنند در تصمیم‌گیری سهم دارند.»

منبع: فارس