باشگاه خبرنگاران جوان - بخش قابل‌توجهی از فشار مالی خانواده نه از ستون‌های بزرگ، بلکه از ترک‌های ریز روزانه نشئت می‌گیرد. به عبارتی ریشه ماجرا اغلب در مخارج کوچک و مکرر است؛ هزینه‌هایی که هر کدام به‌تنهایی ناچیز به نظر می‌رسند، اما در مجموع ماهانه رقمی جدی می‌سازند.

سه شکافی که پول بی‌صدا از آن خارج می‌شود

هزینه‌های آسایش محور روزمره: سفارش غذا، رفت‌وآمد با تاکسی، خرید‌های کوچک از فروشگاه و سوپرمارکت‌های محل، اینها در نگاه اول ناچیز به نظر می‌رسند، اما در مجموع ماهانه رقمی قابل‌توجه می‌سازند.

اشتراک‌های فراموش شده: سرویس‌های استریم، اپلیکیشن‌ها، اشتراک‌ها و عضویت‌هایی که ماه‌ها تمدید می‌شوند بدون آنکه واقعاً استفاده شوند.

«سرویس‌های استریم» (Streaming Services) سرویس‌های پخش آنلاین فیلم و سریال و موسیقی هستند که به‌جای دانلود، محتوا را به‌صورت زنده و اینترنتی پخش می‌کنند.

تمدید خودکار قرارداد‌ها: سومین و شاید پنهان‌ترین مورد، قرارداد‌هایی مثل بیمه، اینترنت، تلفن که یک‌بار بسته شده‌اند و سال‌ها بدون بازبینی ادامه می‌یابند. بسیاری از خانواده‌ها سال‌ها همان طرح اولیه را ادامه می‌دهند بدون آنکه بدانند گزینه بهتری وجود دارد.

چه کنیم این نشتی را ببینیم؟

راهکار پیچیده نیست، اما تعهد می‌خواهد؛

یک هفته تمام مخارج را یادداشت کنید، حتی کوچک‌ترین‌ها. سپس همان بازه را در صورت‌حساب بانکی مرور کنید و تخمین ذهنیتان را با واقعیت مقایسه کنید. هر جا تخمین کمتر از واقعیت بود، همان‌ها یک نشتی پیدا کرده‌اید.

برای خرید‌های غیرضروری، یک روز صبر کنید؛ بسیاری از تصمیم‌های خرید پس از فروکش‌کردن هیجان اولیه رنگ می‌بازند.

برای هزینه‌های متفرقه سقف ماهانه بگذارید تا ذهن هوشیار بماند.

سخن آخر؛ هوشیاری، نه سخت‌گیری

هدف، سخت‌گیری بر خانواده نیست، بلکه قرار است پول در جایی که دیده نمی‌شود هدر نرود. نشتی کوچک را می‌توان بست، به شرط آنکه اول آن را ببینیم.

منبع: فارس