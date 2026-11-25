باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین ظفری، سخنگوی ستاد آرد و نان کشور، از شناسایی و برخورد با تخلفات در شبکه توزیع آرد خبر داد و گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۵ درصد از آرد کشور از شبکه رسمی نانوایی‌ها خارج می‌شود که با اجرای برنامه‌های نظارتی و برخوردهای بازدارنده، امکان بازگرداندن این میزان آرد به چرخه توزیع رسمی و در نهایت تأمین نیاز مردم فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی شبکه توزیع آرد اظهار کرد: در این زمینه با همکاری دستگاه قضایی و اعمال نظارت‌های لازم، موضوع خروج آرد از شبکه رسمی در حال پیگیری است و تاکنون نیز اطلاعات مربوط به حدود ۲۸۰ هزار نفر در این فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است.

ظفری افزود: برآورد ما این است که با کنترل و نظارت بر این تخلفات در سطح کشور، حدود ۱۵ درصد آردی که پیش از این از شبکه نانوایی‌ها خارج و در بخش‌های دیگر مصرف می‌شد، دوباره به شبکه رسمی بازگردد و در اختیار مردم قرار گیرد.

سخنگوی ستاد آرد و نان کشور با تأکید بر اینکه هدف اصلی این برنامه تغییر قیمت نان نیست، تصریح کرد: برنامه ما در این حوزه قیمت‌گذاری نیست، بلکه تمرکز بر مقابله با اقلیتی است که در شرایط حساس و جنگی، آرد و نان را خارج از شبکه رسمی توزیع می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این اقدامات، جلوگیری از انحراف در توزیع آرد و فراهم کردن شرایطی است که مردم بتوانند نان مورد نیاز خود را به‌راحتی، با قیمت مناسب و به آسانی تهیه کنند.