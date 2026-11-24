باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مهرداد جمشیدی، دبیر فدراسیون گلف، درباره حضور باشگاه استقلال در این رشته اظهار داشت: هزینه تیم‌داری در گلف بسیار ناچیز است و بیشتر ورزشکاران با علاقه و انگیزه برای تیم‌ها بازی می‌کنند. حضور استقلال نیز اتفاق مثبتی برای گلف محسوب می‌شود و انگیزه تازه‌ای به این رشته می‌دهد. این همکاری برای فدراسیون گلف و باشگاه استقلال سودمند خواهد بود.

وی با اشاره به حضور باشگاه‌های جدید در گلف افزود: علاوه بر استقلال، پیش‌بینی می‌شود تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان نیز در رقابت‌ها حضور داشته باشند. تیم‌های نفت و گاز مسجدسلیمان و ملی حفاری اهواز و چند تیم دیگر نیز از مجموعه‌های باسابقه این رشته هستند.

جمشیدی درباره برنامه‌های توسعه گلف کشور گفت: برای تحول در این رشته به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیاز داریم. افزایش مسابقات قهرمانی کشور در رده‌های سنی مختلف، برگزاری اردوهای داخلی و حضور در رقابت‌های برون‌مرزی از جمله برنامه‌های ماست. در این میان، استعدادیابی اهمیت ویژه‌ای دارد و امسال این طرح در ۳۰ استان کشور با همکاری مربیان استعدادیاب فدراسیون در حال اجراست.

دبیر فدراسیون گلف ادامه داد: قصد داریم با شناسایی استعدادهای برتر، اردویی متمرکز برای پرورش آن‌ها تشکیل دهیم تا در آینده بتوانند به تیم‌های ملی در رده‌های سنی مختلف راه پیدا کنند.

وی درباره وضعیت زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب نیز توضیح داد: با دستور وزیر ورزش، قرار است این زمین در اختیار فدراسیون قرار بگیرد و مراحل قانونی و اداری آن در حال انجام است. این مجموعه یک سرمایه ملی است و به بازسازی و بهسازی نیاز دارد. برای تأمین هزینه‌های این کار نیز منابع مالی و ظرفیت بخش خصوصی بررسی شده است تا پس از نهایی شدن قرارداد، عملیات مرمت و استانداردسازی زمین آغاز شود.

جمشیدی در پایان درباره زمان آغاز سوپرلیگ گلف کشور گفت: برنامه دور رفت مسابقات تدوین شده و پیش‌بینی می‌کنیم این رقابت‌ها از دو هفته آینده با حضور ۶ تیم استقلال، سپاهان، ذوب‌آهن اصفهان، ملی حفاری اهواز، نفت و گاز مسجدسلیمان و توافق هندیجان آغاز شود. همچنین پیش‌تر پیشنهادی برای حضور پرسپولیس در این رقابت‌ها مطرح کردیم، اما پاسخی دریافت نکردیم.