باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان روز سه شنبه در جلسه نهضت توسعه عدالت آموزشی با مشارکت مردم که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد با اشاره به روند توسعه مدرسه سازی در کشور گفت:امروز در دیداری که باتولیت آستان قدس رضوی داشتم از وی خواستم که مشارکت در توسعه مدارس را جدی بگیرد و در پاسخ گفتند که سه سال طول می‌کشد که یک مدرسه به پایان برسد ولی من گفتم که اگر تصمیم بگیریم مدارس را یک ساله می‌توانیم به پایان برسانیم.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی با قدردانی از مشارکت خیرین در روند مدرسه سازی اظهار کرد:در صورتی که بهترین مدرسه را بسازیم و فضای آموزشی بهتری برای دانش آموزان فراهم کنیم و مردم آن را ببینند به ما اعتماد خواهند کرد و دانش آموزانشان را به این مدارس خواهند فرستاد.

رییس جمهور خطاب به خیرین و مسوولان گفت: این شما و ما هستیم که باید برای تربیت نسل آینده تلاش کنیم و کلاس را باید به نحوی تجهیز کنیم که بهترین امکانات را در اختیار دانش آموزان گذاشته باشد و دانش آموزی تربیت شود که انسانیت و پشتیبانی از مردم را یاد بگیرد و بتواند بی مهابا با آنچه در ذهن دارد برای شکوفایی این مرز و بوم تلاش کند.

پزشکیان ادامه داد: اگر باور دارید که خداوند بزرگ و برتر است با توکل به او می‌توانیم بهترین و برترین مدارس و با کیفیت‌ترین آنها را بسازیم مدارس ما محلی خواهند شد که بچه‌های ما را آموزش خواهند داد و ظرفیت‌های درونی آنها را شکوفا خواهند کرد.

وی با بیان این که نتوانستیم همه دانش آموزان را آن طور که برازنده آنان است تربیت کنیم گفت: بنیان توسعه هر کشوری از دانش آموزان آغاز می‌شود و اگر بخواهیم که کشور را به توسعه و پیشرفت برسانیم فقط از مسیر تربیت درست دانش آموزان به این هدف خواهیم رسید.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: آن اندیشه و فکری که پرورش پیدا می‌کند دارای ارزش است و اگر چه دشمنان امکانات ما را تخریب کردند، اما هرگز نخواهند توانست اندیشه ما را تخریب کنند

رییس جمهور گفت:در صورتی که این اندیشه، درست تربیت شده باشد دیگر لازم نخواهد بود که بیرون و در جامعه به دنبال بد حجاب و معتاد و سایر متخلفان باشیم، زیرا تربیت درست موجب تربیت انسان‌های درست و کارآمد برای این کشور خواهد شد و ریشه آن از مدرسه آغاز می‌شود.

پزشکیان افزود: دقیقا هر طور که ذهن بچه‌ها را شکل دهیم همان طور تربیت خواهند شد و اگر مدرسه ما بهترین باشد دانش آموز ما بهترین خواهد بود، اما با شعار دادن و حرف زدن، مردم عملکرد ما را نخواهند پذیرفت.

وی با قدردانی از خیرینی که در راه مدرسه سازی گام‌های مثبتی برداشته‌اند ادامه داد: این شما هستید که عمل نیک خود را در جامعه به یادگار گذاشتید و شما و معلمان با عملکرد و تربیتتان زمینه رشد بچه‌ها را روز به روز فراهم می‌کنید.

رییس جمهور گفت: هر چه قدر بیشتر تلاش کنید به تقوا بیشتر نزدیک می‌شوید و شما خیرین مدرسه ساز ثواب خود را هم در این دنیا و هم در دنیای باقی خواهید دید.

پزشکیان افزود: ایران پر از انسان‌های معمولی، اما ظرفیت‌های بسیار است که باید اجازه دهیم رشد کنند کشور‌های اطراف ما که بسیار کمتر از ما جمعیت دارند توانسته‌اند به پیشرفت‌هایی دست یابند و ما هم باید اجازه دهیم تا خلاقیت‌ها شکل گیرد تا کشوری آباد داشته باشیم.

رییس جمهور گفت: ما حق نداریم بین مردم تبعیض قائل شویم، زیرا هر کس با تقواتر است برتر است.

پزشکیان تاکید کرد: باید هر چه سریعتر مدارس را بسازیم و از مشارکت مردم برای اتمام آنها بهره بگیریم، خداوند مسیر درست رابه ما نشان می‌دهد و به کمک مردم خواهیم توانست بر دشمن فائق آییم.

دشمن هیچ گاه نخواهد توانست ایران را زمینگیر کند

پزشکیان گفت: دشمن هیچ گاه نخواهد توانست ایران را زمینگیر کند و کشور ریشه داری مانند ایران هرگز در برابر دیگران سر خم نمی‌کند.

رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: عده‌ای به خاطر آموزش‌های نامناسب ما دل و ذهنشان جای دیگری است، اما اکثریت مردم، دل در گرو وطن دارند و همه خواهان ایرانی آباد و بهتر هستند.

وی ادامه داد:مردم زیادی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه جانشان را فدا کردند که از جانفدایی برخی از آنان اشک شوق از چشم جاری می‌شود و انسان مبهوت می‌ماند که چه کار‌هایی می‌تواند انجام دهد.

در پایان این نشست از نشان «با من» که نمادی از پیوند مدرسه سازی با هویت تاریخی و فرهنگی خراسان رضوی است رونمایی شد.

دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه سوم آذر ماه ۱۴۰۵ در بدو ورود به مشهد به زیارت مضجع شریف و نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، امام هشتم شیعیان، مشرف شد و بر مزار رهبر شهید انقلاب، مرحوم رییسی و آیت الله وحید خراسانی نیز با قرائت فاتحه ادای احترام کرد و سپس با تولیت آستان قدس رضوی دیدار نمود.

رییس جمهوری اسلامی ایران سپس با حضور در استانداری خراسان رضوی یک اصله نهال «اُرس» را به عنوان نمادی از پایداری، ریشه‌داری، تاب‌آوری و نگاه مسئولان به آینده نسل‌های آتی در زمین آن مجموعه کاشت و به مقام شامخ شهدای مدفون گمنام در آن مکان ادای احترام کرد.

شرکت در نشست با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، دیدار با فرهیختگان و کنشگران اجتماعی و فرهنگی، نشست با دانشگاهیان و اساتید، مبلغان و نخبگان حوزه علمیه خراسان رضوی، شرکت در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان، حضور در جلسه بررسی پیشرفت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در استان و دیدار با جمعی از ادیبان و شاعران و نویسندگان خراسان رضوی از جمله برنامه‌های سفر رییس جمهوری به مشهد است.

افتتاح فاز یک خط سه قطار شهری مشهد نیز از دیگر برنامه‌های رییس جمهوری در سفر به این کلانشهر عنوان شده است.