باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور هراز و تعدادی از محورهای مواصلاتی و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه و آزادراه تهران ـ شمال و قزوین ـ رشت روان است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور هراز مسیر جنوب به شمال، حدفاصل سه‌راهی چلاو تا تونل شماره یک و همچنین مسیر شمال به جنوب در محدوده تونل شماره یک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای مواصلاتی کشور بیان کرد: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در محدوده حدفاصل گرم‌دره تا استاندارد، ترافیک سنگین وجود دارد.

وی ادامه داد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز در محدوده پل کردان تا کمالشهر، محدوده گلشهر و حدفاصل استاندارد تا پل کلک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور تصریح کرد: در آزادراه تهران ـ ساوه در محدوده حدفاصل عوارضی تهران تا رضی‌آباد، آزادراه قم ـ تهران در محدوده کریم‌آباد تا پل شهید کاظمی، محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع، بزرگراه تهران ـ ورامین در محدوده قلعه‌نو و بزرگراه تهران ـ پاکدشت در محدوده شهرک صنعتی خاوران نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

محرابی‌نیا درباره محورهای مسدود غیرشریانی نیز گفت: محورهای هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان (گردنه تته) و وازک ـ بلده همچنان مسدود هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.