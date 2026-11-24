باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید مسعود داوودی، متخصص پوست و مو با اشاره به بروز استرس و اضطراب گفت: در هنگام بروز بحران‌های روحی و جسمی در افراد ریزش مو صورت می‌گیرد که علت این امر عدم سولوسازی توسط ریشه مو به صورت موقت است.

به گفته وی، با برطرف شدن استرس، هورمون‌های رشد مجددا شروع به ترشح کرده و این کار منجر به رشد مو خواهد شد؛ شوک‌های عصبی می‌تواند سبب بروز ریزش مو در افراد شود.

این متخصص پوست و مو تصریح کرد: در هنگام ریزش مو به دلیل شوک‌های عصبی، برای رشد بهتر مجدد موها‌، می‌توان از انواع مکمل‌ها مانند ویتامین و ریز مغذی‌ها استفاده کرد.

داوودی تاکید کرد: استرس و اضطراب سبب ریزش مو در بین افراد خواهد شد.