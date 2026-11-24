باشگاه خبرنگاران جوان - در اقتصادی که تورم افسارگسیخته، قدرت خرید خانوار‌ها را به پایین‌ترین سطح خود رسانده مردم برای جبران کسری‌های زندگی دست به دامان بانک‌ها می‌شوند. گزارش بانک مرکزی، نشان می‌دهد که سهم مصرف‌کننده نهایی (خانواده‌ها) از کل وام‌های اعطایی شبکه بانکی، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۳.۵ درصد رسیده است. این رقم در حالی ثبت می‌شود که در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲، این سهم تنها ۱۶.۳ درصد بود. رشدی ۷.۲ واحد درصدی در طول سه سال نشانه فرار مردم به سمت وام است که از سر ناچاری برای پر کردن شکاف میان درآمد و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی است.

براساس داده‌ها در شش‌ماهه ۱۴۰۲، خانواده‌ها ۱۶.۳ درصد از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده بودند. این رقم در شش‌ماهه ۱۴۰۳ به ۲۲.۳ درصد، در شش‌ماهه ۱۴۰۴ به ۲۲.۷ درصد و در نهایت در شش‌ماهه ۱۴۰۵ به ۲۳.۵ درصد رسیده است. این رشد ۷.۲ واحد درصدی در بازه سه‌ساله، در حالی رخ داده که تسهیلات اعطایی به بخش‌های تولیدی و صنعتی، به دلیل محدودیت‌های ارزی، تحریم و ریسک‌های سرمایه‌گذاری، روندی نزولی یا راکد داشته است. به عبارت دیگر، بانک‌ها به جای هدایت منابع به سمت تولید و اشتغال، ناچار شده‌اند بخش بزرگ‌تری از تسهیلات خود را به مصرف خانوار‌ها اختصاص دهند که عمدتاً صرف هزینه‌های جاری، خرید کالا‌های اساسی و پرداخت بدهی‌های قبلی می‌شود، نه سرمایه‌گذاری مولد.

خرید اقساطی نشانه بلوغ اقتصاد نیست نشانه فشار معیشت است

احسان فدایی، کارشناس اقتصادی، از رونق خرید اقساطی و تسهیلاتی در کشور اظهار کرد: بی‌تردید این افزایش استقبال توده جامعه از خرید اقساطی و تسهیلاتی، نشان‌دهنده این نیست که چه جامعه به حرکت افتاده، گردش پول و سرمایه می‌تواند از رکود خارج کند. چنین چیزی قطعاً نیست. فدایی با تشریح تفاوت دو نوع خرید اقساطی تصریح کرد: یک زمانی هست که مردم برای افزایش و ارتقای کیفیت زندگی خودشان به سمت خرید اقساطی می‌روند، نیاز‌های روزمره‌شان را با درآمد جاری می‌گذرانند و برای خرید اکسسوری‌ها، موارد لاکچری و چیز‌هایی که کیفیت زندگی را بالا می‌برد، نمی‌خواهند در لحظه حجم زیادی پول از دست بدهند.

اما در کشور ما، قطعاً در یکی دو سال اخیر چنین شرایطی نیست. فدایی با تشریح شکاف درآمد و تورم خاطرنشان کرد: تورمی که در قیمت محصولات خورده، با افزایش قدرت خرید مردم هیچ سنخیتی ندارد. قدرت خرید مردم اگر حداکثر بین ۳۰ تا نهایتاً ۶۰ درصد امسال افزایش پیدا کرد، در قیمت‌ها شاهد رشد حتی در برخی کالا‌ها تا ۳۰۰ بودیم. همان ۶۰ درصدی که حداکثر برای کارگر اعمال شد، در قیمت اقلام حیاتی و روزمره، افزایش قیمت‌ها نه تنها از آن درصد رد شد، بلکه امروز شاهد بودیم که در طول یک روز، ۲۰ هزار تومان روی قیمت هر لیتر شیر رفت. تصور کنید در این هفت هشت ماه گذشته چه بحرانی در قیمت لبنیات، نان، حبوبات، گوشت، مرغ و برنج داشتیم.

تورم، افزایش حقوق را در دو ماه بلعید

فدایی با تشریح سرنوشت افزایش حقوق تصریح کرد: افزایش قدرت خرید که با افزایش حقوق به صورت تصنعی ۳۰ تا ۶۰ درصد ایجاد شد، در یکی دو ماه اول، تورم کالا‌ها آن را پوشاند و حل کرد. در ماه‌های بعد، مردم به این سمت رفتند که خرید روزمره و نیاز‌های حیاتی خودشان را از طریق سیستم‌های اعتباری انجام دهند. فدایی با ارائه شواهد ملموس خاطرنشان کرد: نشانه‌اش این است که حجم عظیم تبلیغات اسنپ که تا یکی دو سال گذشته برای کالا‌های لاکچری و کالا‌هایی که کیفیت زندگی را بالا می‌برد انجام می‌شد، اما امروز برای خرید میوه و مایحتاج روزمره است. دیجی‌کالا که زمانی مردم کالا‌های لاکچری از آن می‌خریدند، امروز اقلام روزمره را به صورت اقساطی می‌فروشد.

فدایی با اشاره به گسترش خرید اعتباری به حوزه درمان تصریح کرد: حتی در بعد درمان هم دچار همین موضوع شدیم. اقبال مردم به استفاده از قدرت خرید اعتباری در بخش درمان هم رفته، چون هزینه‌های درمان آن‌چنان رشد فزاینده‌ای داشت که بخش زیادی از بیمه‌ها دیگر کاورش نمی‌کند. مردم مجبورند برای تهیه دارو، خدمات دندانپزشکی و حتی خدماتی مثل آرتروز، وارد بحث‌های اعتباری شوند.

رکود در کالا‌های بادوام

فدایی با تفکیک کالا‌های بادوام و کم‌کشش تصریح کرد: نمی‌توانیم بگوییم این استقبال از اعتبار و رشد خدمات اعتباری نشان‌دهنده بلوغ و شکوفایی فضای اقتصادی است و می‌تواند از رکود خارج کند. چنین چیزی نیست. رکود ما در بخش کالا‌های بادوام و سرمایه‌ای مثل خودرو، لوازم خانگی، تلفن همراه، مبلمان و اکسسوری‌هاست. اینها کالا‌های پرکشش هستند که هر چقدر قیمتشان افزایش پیدا می‌کند، تمایل مردم به خریدشان کاهش می‌یابد. برخلاف کالا‌های کم‌کشش که مردم به هر حال باید بخرند.

فدایی با ارائه مثالی مصداقی در حوزه لوازم خانگی خاطرنشان کرد: کل وسایلی که در حوزه خانه استفاده می‌شود علیرغم اینکه بار‌ها به مردم تذکر داده‌ایم که خرید از هایپر‌های لوازم خانگی به شدت به ضرر شماست، چون همان ابتدا حدود ۲۰ درصد قیمت فروش نقدی‌شان بالاتر از قیمت کف بازار است. درواقع وقتی وارد بخش تسهیلات می‌شوید، گران‌تر می‌فروشند.

فدایی با تشریح محاسبه مردم خاطرنشان کرد: حسابشان این است که می‌گویند تورم در بخش قیمت‌ها روزبه‌روز می‌رود بالا. پس من امروز در اقتصاد ایران به هر شکلی از خرید اعتباری استفاده کنم، تا زمانی که ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ ماه بعد تصفیه شود، عملاً من برد کردم؛ چون آن موقع، این عددی که الان به صورت اقساط پرداخت می‌کنم هیچ ارزشی ندارد. درست است که دو برابر پرداخت می‌کنم، ولی در عمل، تورم آن دو برابر را بی‌ارزش کرده است.

درواقع کاهش قدرت خرید مردم و افزایش لجام‌گسیخته تورم در قیمت کالا و خدمات، مردم را مجبور به روی آوردن به حوزه خرید اعتباری و خرید دین کرده است. این نشان‌دهنده اقبال مردم به بهبود زندگی‌شان نیست، بلکه اقبال مردم به سمتی است که بتوانند نیاز‌های روزمره خودشان را رفع کنند. این اصلاً نشانه قشنگی برای اقتصاد و پارامتر مهمی برای رشد اقتصادی به حساب نمی‌آید.

تبعات افزایش سهم تسهیلات مصرفی

در سال‌های اخیر، تورم سالانه کشور در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد و حتی بیشتر قرار داشته است، در حالی که رشد حقوق و دستمزد، بسیار کمتر از این رقم بوده است. نتیجه این شکاف، کاهش شدید قدرت خرید خانوار‌ها و ناتوانی در تأمین نیاز‌های اولیه زندگی است. در چنین شرایطی، وام بانکی به یک مسکن موقت تبدیل می‌شود که خانواده‌ها را قادر می‌سازد تا شکاف میان درآمد و هزینه را پر کنند، هرچند که این مسکن، خود به یک «تله بدهی» تبدیل می‌شود.

نکته تلخ‌تر این است که این وام‌ها، عمدتاً صرف مصرف جاری می‌شوند، نه سرمایه‌گذاری. یعنی، خانواده‌ها برای خرید مواد غذایی، پرداخت اجاره یا هزینه‌های درمان، وام می‌گیرند و سپس برای بازپرداخت اقساط، ناچار به وام جدید می‌شوند. این چرخه، در نهایت به افزایش نقدینگی، تشدید تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید منجر می‌شود. رشد سهم تسهیلات مصرفی از کل وام‌های بانکی، نشان‌دهنده یک تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری بانکی است.

در شرایطی که بخش تولید با رکود، کمبود مواد اولیه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری مواجه است، بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت تسهیلات مصرفی هدایت کنند که بازپرداخت سریع‌تر و ریسک کمتری دارد. اما این رویکرد، در بلندمدت، به کاهش سرمایه‌گذاری مولد، کاهش اشتغال و تعمیق رکود منجر می‌شود. از سوی دیگر، افزایش سهم تسهیلات مصرفی، به معنای افزایش نقدینگی در دست خانوارهاست که به دلیل محدودیت عرضه کالا و خدمات، در نهایت به تورم بیشتر منجر می‌شود. این یعنی، بانک‌ها با اعطای وام به خانوارها، در کوتاه‌مدت به آنها کمک می‌کنند، اما در بلندمدت، آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کنند.

افزایش سهم تسهیلات مصرفی، تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه پیامد‌های اجتماعی عمیقی نیز به همراه دارد. خانواده‌هایی که برای تأمین نیاز‌های اولیه خود وام می‌گیرند، در بلندمدت با بار سنگین اقساط و بهره مواجه می‌شوند و بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود را صرف بازپرداخت بدهی می‌کنند. این وضعیت، به کاهش کیفیت زندگی، افزایش استرس و اضطراب و در نهایت، کاهش تمایل به تشکیل خانواده و فرزندآوری منجر می‌شود. همچنین، زنانی که سرپرست خانوار هستند، بیش از سایرین در معرض خطر بدهی قرار دارند. با توجه به اینکه ۲۲.۵ درصد خانوار‌های ایران زن‌سرپرست هستند و فقیرترین اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند، افزایش تسهیلات مصرفی می‌تواند به «زنانه شدن فقر» دامن بزند.

این چرخه تسهیلات، اگرچه در کوتاه‌مدت به کاهش فشار بر خانوار‌ها کمک می‌کند، اما در بلندمدت، به تعمیق رکود، تشدید تورم و افزایش نابرابری منجر می‌شود. راه‌حل، نه در توقف اعطای تسهیلات مصرفی، بلکه در ایجاد تعادل میان تسهیلات مصرفی و تولیدی، کنترل تورم، افزایش قدرت خرید خانوار‌ها و هدایت منابع بانکی به سمت سرمایه‌گذاری مولد نهفته است. تا زمانی که این تعادل برقرار نشود، «فرار به سمت بدهی» ادامه خواهد یافت و خانواده‌های ایرانی، همچنان در تله‌ای گرفتار خواهند بود که هر روز، عمیق‌تر می‌شود؛ بنابراین رونق خرید دین و اعتباری در ایران، یک پارادوکس است، از یک سو، مردم دو برابر قیمت واقعی کالا را پرداخت می‌کنند، از سوی دیگر، همین پرداخت دو برابر، در منطق تورمی، برد محسوب می‌شود، چون ارزش پول در آینده کمتر از امروز است.

این منطق، نه نشانه هوشمندی اقتصادی، بلکه نشانه تسلیم در برابر تورم است. مردم نمی‌توانند صبر کنند، چون قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود، نمی‌توانند نقد بخرند، چون قدرت خرید ندارند، پس به اعتبار پناه می‌برند، حتی با هزینه دو برابر. به باور او، این اقبال، نشانه بهبود زندگی نیست، بلکه نشانه بقا در شرایط سخت است؛ و تا زمانی که تورم مهار نشود و قدرت خرید بازنگردد، این چرخه ادامه خواهد یافت؛ چرخه‌ای که نه رشد اقتصادی می‌سازد، نه رفاه، بلکه فقط دوام می‌آورد.

منبع: روزنامه هفت صبح