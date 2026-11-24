باشگاه خبرنگاران جوان - می‌تواند موجب گرمی و خشکی مغز و بروز بی‌قراری و خشکی چشم شود. نور آبی صفحات نیز با مهار ترشح ملاتونین، چرخه خواب را مختل می‌کند. بر همین اساس، توصیه می‌شود هر ۳۰ تا ۴۵ دقیقه کار با نمایشگر، دست‌کم ۱۰ دقیقه استراحت کنید و یک ساعت پیش از خواب گوشی و سایر صفحات را کنار بگذارید.

از دیگر توصیه‌های مطرح‌شده، قرار دادن گوشی در حالت پرواز و با فاصله دست‌کم سه متر هنگام خواب، استفاده از روغن بنفشه پایه بادام و گذاشتن خیار خنک روی پلک‌هاست. مصرف بادام خیس‌خورده، سیب شیرین، انار و هویج نیز در این دیدگاه برای کمک به تأمین رطوبت مغز و چشم پیشنهاد شده است.