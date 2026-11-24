باشگاه خبرنگاران جوان - عمار عطاپور، مدیر مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج کشور اعلام کرد: با هدف توسعه زیرساخت‌های هنری در شهرستان‌ها و همچنین ایجاد فضا و امکانات برای دختران و بانوان جامعه، اولین مرکز آفرینش‌های هنری دخترانه کشور در سوادکوه، استان مازندران، در هفته اول آذر راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: قدرتمندی تولیدات و آثار هنری در گفتمان‌سازی و شکل‌دهی به افکار عمومی و بازنمایی مفاهیم امروزه بر کسی پوشیده نیست. با توجه به نقش راهبردی ابزارهای هنری در روایت جذاب، دقیق و به موقع اتفاقات و نقش محوری آن در در ایجاد سرمایه اجتماعی و تمدن سازی، لازم است از ظرفیت همه اقشار مردم در این جنگ ترکیبی و همه جانبه بهره‌گیری شود.

همچنین مدیر مرکز آفرینش‌های هنری کشور با تاکید بر نقش فعال دختران نوجوان و جوان کشور در عرصه‌های اجتماعی و در جهت نقش‌آفرینی هر چه مؤثرتر افزود: مراکز آفرینش‌های هنری کشور که مرکز دخترانه سوادکوه شصت و پنجمین مرکز آن محسوب می‌شود. مأموریت تولید روایت از اتفاقات روز با هدف امیدآفرینی جهت نیل به به ایران هر چه قوی‌تر را دارند.