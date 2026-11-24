باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال بانوان ایران در دومین دیدار خود در بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی بانوان آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، رو در روی چین، صاحب مدال برنز بازی‌های آسیایی ناگویا قرار گرفت.

ایران که در روز نخست بازی‌ها هنگ‌کنگ را قاطعانه از پیش رو برداشته بود در شرایطی به مصاف چین رفت که این تیم در روز اول استراحت کرده بود.

زنان هندبال ایران، اما در این دیدار از ابتدا نمایشی حساب‌شده از خود ارائه کردند و در اکثر دقایق مسابقه در مقابل یکی از قدرت‌های برتر آسیا سایه به سایه پیش رفتند. در پایان دیدار، اما این تیم چین بود که با اختلافی حداقلی و با نتیجه ۳۴-۳۲ از سد ملی‌پوشان ایران گذشت.

تیم ملی هندبال بانوان ایران حالا با یک برد و یک شکست، خود را برای سومین دیدار در مرحله گروهی مقابل تایلند آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که فردا (چهارشنبه ۴ آذر) از ساعت ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

ملی‌پوشان هندبال ایران را در این رقابت‌ها نفرات زیر تشکیل می‌دهند:

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، زهرا افشاری، بهار ایزدگشب، حدیثه نوروزی، آسمان بدوی، آرزو کیانی‌آرا، فاطمه مریخ، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، مبینا حسن‌نژاد، نگار زنده‌بودی، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، ثمین کریمی، لیلا حسینی، الهه نیکان، الناز قاسمی و مائده عشاقی

برنامه سایر دیدار‌های تیم ملی هندبال بانوان ایران در مرحله گروهی این مسابقات نیز به شرح زیر است:

چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۳۰

ایران – تایلند

شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۳۰

ایران – ژاپن

گفتنی است، چهار تیم برتر بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.