باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا چهارشنبه چهارم آذرماه خبر داد و گفت: فعالیت این سامانه ابتدا در مناطق شمال غرب و غرب آغاز می‌شود و به‌تدریج استان‌های شمالی و شمال شرق کشور را نیز دربرمی‌گیرد.

ضیائیان اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امشب، جوی آرام در مناطق غرب و جنوب غرب کشور حاکم بوده و در سواحل غربی و شرقی دریای خزر نیز افزایش نسبی دما را شاهد بودیم.

وی افزود: از فردا چهارشنبه با ورود سامانه بارشی از شمال غرب کشور، بارش باران در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان آغاز خواهد شد.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشورادامه داد: این سامانه روز چهارشنبه در مناطق شمال غرب و غرب کشور فعال خواهد بود و از روز پنجشنبه به‌تدریج مناطق شمال شرق کشور، از جمله استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته گفت: چهارشنبه‌شب در شمال غرب کشور کاهش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود و پنجشنبه‌شب نیز مناطق جنوب البرز و شمال شرق کشور با وزش باد مواجه خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: در روزهای جمعه و شنبه نیز وزش باد در مناطق شمالی کشور ادامه خواهد داشت و با توجه به شرایط جوی، دریای خزر مواج پیش‌بینی می‌شود.