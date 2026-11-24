باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه، در آیین بزرگداشت هفته بسیج که در دانشکده علوم پزشکی تهران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو و استاد اظهار داشت: بسیج بر اساس آموزه‌های اسلامی، در هر عرصه‌ای که مجاهدت، دفاع از اسلام، مقابله با دشمنان و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی ضرورت داشته باشد، حضور پیدا می‌کند.

وی با اشاره به ابتکار امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج دانشجویی و بسیج طلاب افزود: این ابتکار به برکت اندیشه و رهنمود‌های امام راحل به جریانی ریشه‌دار و مستحکم تبدیل شده است و امروز اگر این نگاه وجود نداشت، جایگاه دفاع از انقلاب اسلامی و اسلام ناب در دانشگاه‌ها با خلأ جدی مواجه می‌شد.

نجات با بیان اینکه امروز نیز دانشجویان و استادان بسیاری در دانشگاه‌ها از انقلاب اسلامی و رهبری دفاع می‌کنند، تصریح کرد: بسیج دانشجویی و بسیج اساتید همچنان زنده، پویا و فعال هستند؛ چراکه انقلاب اسلامی نیز یک حرکت پویا و مستمر است.

دانشگاه‌ها باید همپای سرعت تحولات انقلاب حرکت کنند

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه با طرح این پرسش که آیا فعالیت اساتید و دانشگاهیان متناسب با سرعت تحولات انقلاب اسلامی پیش می‌رود، گفت: صرف انجام فعالیت‌های معمول کافی نیست؛ باید بررسی کنیم که آیا ما نیز همپای موج تحولات انقلاب حرکت می‌کنیم یا از سرعت آن عقب مانده‌ایم.

وی با اشاره به خاطره‌ای از دیدار خود با شهید سیدحسن نصرالله در سال ۱۳۸۳ اظهار داشت: شهید نصرالله در آن دیدار به این نکته اشاره کرد که مردم ایران شاید به دلیل قرار گرفتن در متن تحولات، سرعت حرکت انقلاب را به‌خوبی احساس نکنند؛ همانند مسافرانی که در قطاری با سرعت زیاد حرکت می‌کنند، اما به دلیل قرار داشتن در داخل آن، متوجه سرعت حرکت خود نیستند. کسانی که از بیرون به این حرکت نگاه می‌کنند، بهتر می‌توانند شتاب آن را درک کنند.

سردار نجات با اشاره به تحولات جنگ اخیر و بازتاب‌های بین‌المللی آن گفت: اتفاقاتی که جمهوری اسلامی ایران در جریان این جنگ رقم زد، توجه بسیاری از ناظران و بازیگران بین‌المللی را به خود جلب کرد و معادلات و محاسبات پیشین را تحت تأثیر قرار داد.

وی با اشاره به اظهاراتی که به برخی مقامات خارجی از جمله ولادیمیر پوتین و باراک اوباما نسبت داده شد، افزود: حتی در سطح بین‌المللی نیز درباره پیامد‌های این جنگ و تغییر معادلات قدرت در جهان اظهارنظر‌هایی مطرح شده است.

تبیین واقعیت‌های جنگ، اولویت اصلی دانشگاهیان است

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی به نسل جوان اظهار داشت: به اعتقاد من، مهم‌ترین وظیفه امروز برادران و خواهران ما در دانشگاه‌ها، تبیین وضعیت موجود و تشریح واقعیت‌های جنگ اخیر است.

وی ادامه داد: در جریان این تحولات، چهره واقعی آمریکا آشکارتر شد و اتفاقات مهمی در جامعه ایران و نیرو‌های مسلح رقم خورد. همچنین نوعی تحول و بعثت در میان مردم شکل گرفت که باید ابعاد آن برای جوانان و حتی برخی اساتید دانشگاه که ممکن است از همه جزئیات آن اطلاع کافی نداشته باشند، تبیین شود.

سردار نجات با بیان اینکه دانشگاهیان باید در حفظ و تقویت پایگاه انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کنند، گفت: در این فرصت کوتاه، چند محور را برای تبیین وظایف پیش‌روی دانشگاهیان مطرح می‌کنم تا بتوانیم جایگاه و پایگاه انقلاب را بهتر حفظ کنیم.

۱۷ ماه اخیر نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی است

وی با اشاره به تحولات ۱۷ ماه اخیر کشور خاطرنشان کرد: حوادثی که در این مدت اتفاق افتاده، در تاریخ انقلاب اسلامی از ابتدای پیروزی تاکنون کم‌سابقه و از جهاتی بی‌نظیر بوده و می‌توان آن را یک نقطه عطف تاریخی دانست؛ شاید همان پیچ تاریخی باشد که رهبر شهید انقلاب بار‌ها به آن اشاره کرده بودند.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه تأکید کرد: اگر در این مقطع مقاومت و استقامت کنیم، وحدت خود را حفظ کنیم، گرفتار تفرقه نشویم و نسل جوان را نسبت به واقعیت‌ها آگاه سازیم، می‌توانیم مشمول وعده الهی شویم.

سردار نجات در ادامه نسبت به پیامد‌های اختلاف و انفعال هشدار داد و گفت: اگر خدای‌نکرده دچار سستی و اختلاف شویم، پشت سر رهبری حرکت نکنیم، گرفتار عافیت‌طلبی شویم و در عرصه تبیین به وظایف خود عمل نکنیم، ممکن است در آینده از فرصت‌های پیش‌آمده پشیمان شویم.

وی با اشاره به اقدامات آمریکا و کشور‌های غربی در ماه‌های اخیر اظهار داشت: اگر قرار بود برای شناساندن چهره واقعی آمریکا و غرب به مردم، جریان‌های سیاسی، نسل جوان و ملت‌های آزادی‌خواه جهان میلیون‌ها دلار هزینه کنیم، شاید نمی‌توانستیم به چنین نتیجه‌ای برسیم؛ اما اقدامات ۱۷ ماه اخیر خود آنها، چهره واقعی و ماهیت ضدبشری، تجاوزکارانه و جنایتکارانه‌شان را آشکار کرد.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه، در ادامه سخنان خود در آیین بزرگداشت هفته بسیج در دانشکده علوم پزشکی تهران، با اشاره به ابعاد تحولات اخیر و ضرورت تبیین رفتار آمریکا اظهار داشت: اگر قرار بود برای نشان دادن چهره واقعی آمریکا و کشور‌های غربی به مردم ایران، جریان‌های سیاسی، نسل جوان و ملت‌های آزادی‌خواه جهان میلیون‌ها دلار هزینه کنیم، شاید نمی‌توانستیم به چنین نتیجه‌ای برسیم؛ اما اقدامات آنها در ۱۷ ماه اخیر، ماهیت ضدبشری، تجاوزکارانه و جنایتکارانه‌شان را آشکار کرد.

وی با اشاره به مفاد یک پیشنهاد یا تفاهم مطرح‌شده در جریان تحولات اخیر افزود: در این پیشنهاد، موضوعاتی از جمله اختصاص ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی ایران، پایان دادن به جنگ و اشغالگری در لبنان، آزادسازی دارایی‌های محدودشده ایران و پایان تحریم‌ها مطرح شده بود؛ در حالی که به گفته وی، در آن هیچ اشاره‌ای به موضوع هسته‌ای و توان موشکی ایران یا محور مقاومت نشده بود.

سردار نجات ادامه داد: همچنین در این چارچوب پیش‌بینی شده بود که پس از پایان جنگ و خروج آمریکا از منطقه، مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا با هدف تأمین اطمینان دو طرف انجام شود.

رهبر معظم انقلاب نسبت به مذاکره با آمریکا هشدار داده بودند

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره با آمریکا تصریح کرد: اگر به بیانات رهبر معظم انقلاب در یک سال قبل مراجعه کنیم، ایشان تأکید کرده بودند که مذاکره با آمریکا در آن شرایط مفید نیست و می‌تواند مضر باشد؛ زیرا آمریکایی‌ها به دنبال مذاکره واقعی نیستند، بلکه می‌خواهند شرایط و خواسته‌های خود را به جمهوری اسلامی ایران دیکته کنند.

وی افزود: با وجود این، رهبر معظم انقلاب با اعلام اعتماد به مسئولان نظام، اعضای شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌جمهور، اجازه دادند مذاکرات انجام شود و طبیعتاً انتظار این بود که طرف مقابل نیز به تعهدات خود پایبند بماند.

سردار نجات با طرح این موضوع که آمریکا در ادامه به تعهدات خود عمل نکرد، گفت: نخستین مورد نقض تعهدات به موضوع لبنان مربوط می‌شد؛ به‌گونه‌ای که رژیم صهیونیستی بار دیگر به لبنان حمله کرد و در پی آن، جمهوری اسلامی ایران نیز مراکز رژیم را هدف قرار داد. آمریکایی‌ها از ایران خواستند که به اقدامات خود ادامه ندهد و مدعی شدند بند دیگری به تفاهمات اضافه خواهند کرد.

وی در تشریح موارد دیگری از آنچه نقض تعهدات آمریکا خواند، اظهار داشت: در موضوع تنگه هرمز نیز قرار بود مدیریت این آبراه با نقش‌آفرینی ایران و همکاری کشور‌های منطقه انجام شود، اما آمریکایی‌ها به‌جای پایبندی به این چارچوب، تلاش کردند مسیر دیگری برای تردد کشتی‌ها ایجاد کنند و با اسکورت شناورها، در این روند مداخله کنند.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه ادامه داد: در واکنش به این اقدام، نخستین شناوری که با اسکورت آمریکایی‌ها حرکت کرد، هدف قرار گرفت؛ بنابراین نباید اقدامات دفاعی ایران را نقض تفاهم تلقی کرد؛ چراکه به گفته وی، طرف آمریکایی متعهد شده بود در این موضوع مداخله نکند.

سردار نجات همچنین به موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران اشاره کرد و گفت: وزیر خزانه‌داری آمریکا به‌صراحت اعلام کرد که حتی یک ریال از دارایی‌های ایران آزاد نخواهد شد؛ این در حالی بود که آزادسازی دارایی‌های محدودشده کشور از جمله موضوعات مطرح‌شده در توافقات بود.

وی افزود: پس از این تحولات، آمریکایی‌ها تلاش کردند تنگه هرمز را تحت فشار قرار دهند و مانع صادرات نفت ایران شوند. جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد اگر قرار باشد محدودیت‌هایی در مسیر صادرات نفت و تردد دریایی کشور ایجاد شود، در برابر آن واکنش نشان خواهد داد.

آمریکا به دنبال محاصره کامل ایران و ایجاد زمینه برای ناآرامی و شورش مسلحانه است

سردار نجات با اشاره به برنامه آمریکا برای اعمال محاصره دریایی، هوایی و زمینی علیه ایران اظهار کرد: نقشه فعلی آمریکا این است که محاصره ایران را کامل کند و مانع صادرات و واردات کشور شود.

وی افزود: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند با اجرای این طرح و ایجاد تورم شدید، می‌توانند ابتدا میان مسئولان کشور اختلاف ایجاد کنند و سپس با قرار دادن مردم در مقابل مسئولان، زمینه را برای اقدامات بعدی فراهم کنند.

سردار نجات ادامه داد: بر اساس این سناریو، آمریکا قصد دارد با استفاده از گروه‌های مسلحی که به گفته وی برای ورود به کشور تجهیز شده‌اند، شورش مسلحانه‌ای را شکل دهد تا پس از آن زمینه برای سرنگونی نظام و مداخله نظامی فراهم شود.

وی با اشاره به آنچه شکست این محاسبات خواند، تصریح کرد: به حول و قوه الهی، همه این محاصره‌ها شکسته خواهد شد.

ایران آغازگر جنگ نبوده است؛ اقدامات کشور ماهیت دفاعی دارد

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه با اشاره به انتقاد برخی جریان‌ها از اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: برخی افراد این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا ایران در برابر اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی واکنش نشان می‌دهد؛ در حالی که باید توجه داشت جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده و در مقاطع مختلف در موضع دفاع از خود قرار داشته است.

وی تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت آمریکا تعهدات خود را نقض کند، حمله نظامی انجام دهد و ما نیز در برابر آن سکوت کنیم و از خود دفاع نکنیم. سیاست جمهوری اسلامی ایران آغاز جنگ و پیش‌دستی برای درگیری نیست، بلکه دفاع در برابر تجاوز است.

سردار نجات با تأکید بر ضرورت تبیین این واقعیت برای افکار عمومی گفت: دانشگاهیان باید برای جامعه روشن کنند که تفاوت میان آغاز جنگ و دفاع در برابر تجاوز چیست و چرا کشوری که مورد حمله قرار گرفته، حق دارد از امنیت و منافع ملی خود دفاع کند.

ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بود

وی در ادامه به موضوع فعالیت‌های هسته‌ای کشور اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تعهدات و پروتکل‌های پذیرفته‌شده، همکاری‌های گسترده‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته و فعالیت‌های هسته‌ای کشور تحت نظارت این نهاد قرار داشته است.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه افزود: حتی مسئولان بین‌المللی نیز به گستردگی نظارت‌ها بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران اشاره کرده‌اند. رهبر شهید انقلاب نیز بار‌ها تأکید کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.

وی تأکید کرد: با وجود این همکاری‌ها و نظارت‌ها، آمریکا همچنان ادعا‌هایی را علیه برنامه هسته‌ای ایران مطرح کرده است. این موضوع باید برای افکار عمومی روشن شود که جمهوری اسلامی ایران چه تعهداتی را پذیرفته و تا چه اندازه به آنها پایبند بوده است.

سردار نجات با خطاب قرار دادن اساتید دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی از وظایف مهم دانشگاه‌ها این است که حقوق ملت‌ها، مبانی حقوق بین‌الملل و تعهدات کشور‌ها را برای دانشجویان و جامعه تشریح کنند. باید روشن شود که در عرصه بین‌المللی چه حقوقی برای ملت‌ها به رسمیت شناخته شده و رفتار آمریکا و کشور‌های غربی تا چه اندازه با این اصول و قواعد انطباق دارد.

توان دفاعی ایران حاصل اتکا به ظرفیت‌های داخلی است

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: نیرو‌های مسلح کشور در برابر یکی از پیشرفته‌ترین ارتش‌ها و سامانه‌های تسلیحاتی جهان توانستند عملکردی قابل توجه از خود نشان دهند و به اهداف مهمی دست پیدا کنند.

وی با اشاره به توان پدافندی رژیم صهیونیستی و آمریکا افزود: با وجود برخورداری طرف مقابل از سامانه‌های پیشرفته پدافندی، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران توانستند مراکز مهمی را هدف قرار دهند.

سردار نجات با تأکید بر بومی بودن بخش مهمی از توان دفاعی کشور اظهار داشت: صنایع دفاعی و تسلیحاتی ما بر پایه ظرفیت‌های داخلی شکل گرفته‌اند و دستاورد‌های این حوزه حاصل تلاش دانشمندان، متخصصان و نیرو‌های مسلح کشور است.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها و اساتید در تبیین دستاورد‌های کشور گفت: دانشگاهیان باید با شناخت دقیق تحولات، مستندات و واقعیت‌های حقوقی و سیاسی، نسل جوان را نسبت به آنچه در کشور و عرصه بین‌المللی اتفاق افتاده آگاه کنند. این مسئولیت، بخشی از وظیفه مهم دانشگاه در دفاع از منافع ملی و تقویت آگاهی جامعه است.

سردار نجات، در ادامه سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر و راهبرد آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند که با اعمال محاصره همه‌جانبه، مانع صادرات و واردات کشور شوند و از این طریق فشار اقتصادی را به حداکثر برسانند.

وی افزود: بر اساس محاسباتی که آمریکایی‌ها دنبال می‌کنند، تشدید فشار‌های اقتصادی و افزایش تورم می‌تواند ابتدا میان مسئولان کشور اختلاف ایجاد کند و سپس زمینه نارضایتی عمومی و تقابل مردم با مسئولان را فراهم آورد؛ در ادامه نیز قرار است این ناآرامی‌ها به شورش مسلحانه و زمینه‌سازی برای مداخله نظامی و سرنگونی نظام منجر شود.

نجات با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر این سناریو تصریح کرد: باید ابعاد این طراحی برای مردم و به‌ویژه نسل جوان روشن شود و اجازه ندهیم فشار‌های اقتصادی و عملیات روانی دشمن به اختلاف و تفرقه در داخل کشور منجر شود.

تنگه هرمز؛ اهرم راهبردی ایران در برابر فشار‌های اقتصادی

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه با اشاره به موقعیت جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز گفت: ایران در این منطقه از اقتدار و موقعیت راهبردی برخوردار است و اعلام کرده است اگر قرار باشد نفت ایران صادر نشود، دیگران نیز نمی‌توانند بدون توجه به شرایط و منافع ایران از این مسیر بهره‌برداری کنند.

وی با اشاره به پیامد‌های محدودیت‌های ایجادشده در حوزه انرژی افزود: تحولات منطقه و محدودیت‌های مربوط به تردد و صادرات انرژی، کشور‌های اروپایی را نیز با مشکلات و بحران سوخت مواجه کرده است.

با وجود فشارها، کشور در تأمین نیاز‌های اساسی با ظرفیت داخلی پیش رفته است

نجات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های کشور در شرایط جنگی و فشار‌های اقتصادی اظهار داشت: نیرو‌های مسلح در این مدت وظایف خود را انجام دادند و بسیاری از مسئولان و نیرو‌های عملیاتی نیز در شرایط دشوار پای کار بودند.

وی افزود: دولت نیز در مدیریت شرایط و تأمین نیاز‌های کشور عملکرد قابل قبولی داشته است. البته مشکلات و گرانی وجود دارد، اما باید میان مشکلات اقتصادی و کمبود‌های ناشی از شرایط محاصره تفاوت قائل شد؛ کشور با وجود فشار‌ها با وضعیت قحطی مواجه نشده است.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه با اشاره به وضعیت تولید و تأمین انرژی گفت: امسال در حوزه تولید بنزین داخلی، میزان تولید به سطحی رسیده که پاسخگوی مصرف کشور بوده است. همچنین در تأمین سوخت نیروگاه‌ها نیز ظرفیت‌های داخلی نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

بسیج اساتید باید محور تبیین انقلاب در دانشگاه‌ها باشد

نجات در ادامه با تأکید بر مسئولیت دانشگاهیان در شرایط کنونی اظهار داشت: دانشگاه باید پایگاه انقلاب اسلامی باشد و بسیج دانشجویی و بسیج اساتید در این محیط، محور گسترش فرهنگ انقلاب و تبیین واقعیت‌های کشور باشند.

وی افزود: بسیج اساتید باید در شرایط فعلی، ناگفته‌ها و ابعاد مختلف جنگ و همچنین چهره واقعی آمریکا و کشور‌های غربی را برای دانشجویان و جامعه دانشگاهی تشریح کند. این وظیفه نباید به چند جلسه و برنامه محدود شود، بلکه باید به یک جریان مستمر آگاهی‌بخشی تبدیل شود.

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه با انتقاد از بی‌تفاوتی برخی افراد در محیط‌های دانشگاهی نسبت به مسائل انقلاب تصریح کرد: باید تلاش کنیم تعداد استادان و دانشجویانی که نسبت به مسائل کشور و انقلاب احساس مسئولیت می‌کنند، افزایش یابد و دانشگاه در مسیر تحولات کشور نقش فعال‌تری ایفا کند.

حجاب یک وظیفه شرعی و سیاسی است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب و ضرورت مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند که حجاب علاوه بر وظیفه شرعی، یک وظیفه سیاسی نیز محسوب می‌شود. رئیس‌جمهور نیز بر ضرورت جلوگیری از ناهنجاری‌ها تأکید کرده است.

نجات با اشاره به مسئولیت بسیج اساتید در این زمینه اظهار داشت: بسیج اساتید باید ضمن توجه به وظیفه مطالبه‌گری، در اجرای این مسئولیت‌ها نیز نقش‌آفرینی کند و نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بی‌تفاوت نباشد.

دانشگاه نباید به عرصه اختلاف و دوقطبی‌سازی تبدیل شود

جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی خاطرنشان کرد: دانشگاهیان باید در کنار حمایت از مسئولان و توجه به رهنمود‌های رهبری، از ایجاد اختلاف و دوقطبی در محیط‌های دانشگاهی جلوگیری کنند.

وی افزود: نباید اجازه داد اختلاف‌نظر‌های سیاسی و شعار‌های تفرقه‌انگیز علیه مسئولان و قوای کشور به محیط دانشگاه کشیده شود. دانشگاه باید از خط امام، آرمان‌های انقلاب اسلامی و وحدت و انسجام ملی حمایت کند.

منبع: ایرنا