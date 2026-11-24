باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مسابقات گلف قهرمانی کشور بانوان زیر ۱۸ سال با حضور ۲۰ بازیکن از ۶ استان و به مدت دو روز برگزار شد.

صیادی، مسئول فنی برگزاری این رقابت‌ها، درباره سطح مسابقات اظهار داشت: تلاش کردیم سطح فنی رقابت‌ها نسبت به دوره‌های گذشته ارتقا پیدا کند. حضور چهره‌های جدید از استان‌های مختلف نیز از نکات مثبت این دوره بود و مسابقات از سطح فنی خوبی برخوردار بود.

وی درباره شرایط داوری مسابقات افزود: در رشته گلف، مسئولیت نظارت فنی داخل زمین بر عهده مارشال است که به‌صورت چرخشی زمین‌ها را بررسی می‌کند و در صورت بروز مشکل به بازیکنان کمک می‌کند. با توجه به سن پایین شرکت‌کنندگان و آشنایی محدود برخی از آن‌ها با قوانین زمین و مقررات محلی، از تعدادی از افراد باتجربه در حوزه داوری نیز برای هدایت بازیکنان کمک گرفتیم.

مسئول فنی مسابقات با اشاره به برنامه‌های استعدادیابی گفت: با توجه به تأکید فدراسیون بر سرمایه‌گذاری روی رده‌های سنی زیر ۱۸ سال، عملکرد فنی بازیکنان را به‌صورت جزئی بررسی و ارزیابی کردیم. این اطلاعات در گزارش‌های فنی و برنامه‌ریزی اردوهای آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد و حتی می‌توان از برخی استعدادها در اردوهای مشترک با تیم بزرگسالان بهره برد.

صیادی درباره فاصله گلف ایران با سطح اول آسیا تصریح کرد: رسیدن به سطح برتر آسیا نیازمند زیرساخت‌های استاندارد است. در درجه نخست باید زمین گلف مناسبی در اختیار فدراسیون باشد تا بتوان از تمام ظرفیت‌ها و امکانات آن برای تمرین و برگزاری مسابقات استفاده کرد.

وی در مقایسه زمین‌های گلف مجموعه ورزشی انقلاب و آیلند گفت: مجموعه انقلاب به دلیل برخورداری از ۱۸ حفره و شرایط فنی مناسب‌تر، در حال حاضر برای برگزاری مسابقات گزینه مناسب‌تری است؛ البته زمین آیلند نیز چشم‌انداز خوبی دارد و در صورت تکمیل و تجهیز می‌تواند به یکی از زمین‌های شاخص منطقه تبدیل شود و میزبان رقابت‌های بیشتری باشد.