باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت گاز استان فارس اعلام کرد: در جریان بازرسی‌های میدانی از دستگاه‌های اجرایی، جریان گاز ۱۹ اداره و نهاد حاکمیتی به دلیل روشن بودن سیستم‌های گرمایشی برخلاف دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور قطع شده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد پایش مصرف گاز در ادارات وارد مرحله برخورد عملیاتی با متخلفان شده است.

در ادامه اجرای طرح پایش و کنترل مصرف بهینه گاز طبیعی و در جریان بازدیدهای مستمر تیم‌های ستاد کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز استان از ادارات، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی، مشخص شد تعدادی از دستگاه‌ها با وجود ابلاغ دستورالعمل صریح مبنی بر خاموش نگه داشتن سیستم‌های گرمایشی، همچنان اقدام به روشن کردن تجهیزات گرمایشی کرده‌اند.

بر همین اساس، تیم‌های پایش و نظارت، مطابق ضوابط ابلاغی، جریان گاز ۱۹ اداره و نهاد حاکمیتی متخلف را قطع کردند.

این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که بر اساس بخشنامه وزارت کشور، تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی موظف‌اند تا اول دی‌ماه سال جاری سیستم‌های گرمایشی خود را به‌طور کامل خاموش نگه دارند و پس از این تاریخ نیز صرفاً با رعایت دمای مجاز ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد و سایر الزامات تعیین‌شده، از تجهیزات گرمایشی استفاده کنند.

بررسی آمار عملکرد ستاد کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی استان فارس تا دوم آذرماه ۱۴۰۵ نیز از انجام ۲ هزار و ۵۱ مورد بازدید از بخش‌های مختلف حکایت دارد.

در این بازدیدها، ۱۵۸ مورد اخطار ثبت و در مجموع جریان گاز ۴۶۶ مورد از واحدهای متخلف در بخش‌های مختلف قطع شده است.

از مجموع بازدیدهای انجام‌شده، هزار و ۴۵۱ مورد مربوط به ادارات و نهادهای دولتی، ۲۰۴ مورد مربوط به وسایل گرمایشی در فضای باز، ۱۴ مورد مربوط به مجتمع‌ها و اماکن تجاری و ۳۸۲ مورد مربوط به باغ‌شهری‌ها و ویلاها بوده است.

شرکت گاز استان فارس پیش‌تر نیز هم‌زمان با آغاز طرح ملی کنترل و نظارت بر مصرف بهینه گاز طبیعی، بر ضرورت رعایت الگوی مصرف و همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی و مراکز عمومی و تجاری تأکید کرده بود. همچنین بر اساس تأکید استاندار فارس، با دستگاه‌های متخلف در زمینه مصرف انرژی بدون اغماض برخورد خواهد شد.

بر این اساس، شرکت گاز استان فارس با تأکید بر استمرار و تشدید بازدیدهای میدانی و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌ها اعلام کرد تمامی ادارات و نهادهای مشمول این دستورالعمل باید نسبت به خاموش کردن کامل سیستم‌های گرمایشی تا موعد مقرر اقدام کنند و از هرگونه استفاده مغایر با ضوابط ابلاغی بپرهیزند.

پایش‌ها توسط تیم‌های نظارتی شرکت گاز استان فارس به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده تخلف و رعایت نکردن مفاد دستورالعمل، اقدامات قانونی و محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده، از جمله قطع جریان گاز، بدون اغماض اعمال خواهد شد.

منبع: شرکت گاز فارس