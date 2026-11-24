باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در حکم انتصاب غلامعلی حداد عادل به‌عنوان رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، ضمن اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور، با بهره‌گیری از ظرفیت اندیشمندان و جامعه نخبگانی کشور در تحقق اهداف کلان آن فرهنگستان مجدانه کوشا باشید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای غلامعلی حداد عادل

به استناد تبصره ذیل ماده (۱۰) اصلاحی اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۸۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه ۹۲۹ مورخ ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ آن شورا؛ با عنایت به مراتب تخصص و تجارب گران‌سنگ جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت چهار سال دیگر به‌عنوان رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور؛ با بهره‌گیری از ظرفیت اندیشمندان و جامعه نخبگانی کشور در تحقق اهداف کلان آن فرهنگستان مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

منبع: ریاست جمهوری