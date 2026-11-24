باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در حاشیه سی‌ونهمین مراسم معرفی و تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی آذربایجان شرقی، اظهار کرد وگفت: در این مراسم از کشاورزان و تولیدکنندگان پیشرو استان که در سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده به‌عنوان نمونه انتخاب شده بودند، تجلیل شد.

وی افزود: در فرآیند انتخاب تولیدکنندگان برتر، ۱۸۷ پرونده در سطح استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که در نهایت ۷۲ نفر در بخش‌های مختلف به‌عنوان تولیدکننده برتر استانی انتخاب شدند و پنج نفر نیز موفق به کسب عنوان تولیدکننده برتر ملی شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به معیار‌های ارزیابی این دوره تصریح کرد: شاخص‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری، بهره‌وری آب و عملکرد تولید محصولات کشاورزی، از مهم‌ترین معیار‌هایی بودند که در انتخاب تولیدکنندگان برتر مورد توجه قرار گرفتند.