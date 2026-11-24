باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور در دیدار با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن درباره تلاش‌های دیپلماتیک و هماهنگی مشترک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای رایزنی کرد.

بر اساس این بیانیه، دو طرف راه‌های تقویت امنیت و ثبات منطقه را بررسی کردند.

محمد بن عبدالرحمن بر حمایت قطر از تمامی تلاش‌ها و ابتکار‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی که آزادی کشتیرانی را تضمین کند و زمینه‌ساز توافقی جامع برای برقراری صلح پایدار در منطقه باشد، تأکید کرد.

همچنین دو طرف روابط راهبردی نزدیک قطر و آمریکا و راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دادند.

منبع: الجزیره