باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مسابقات گلف قهرمانی کشور دختران زیر ۱۸ سال که از دوم آذرماه به میزبانی زمین گلف مجموعه ورزشی آیلند تهران آغاز شده بود، امروز سوم آذر با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

در بخش انفرادی، اسرا قدسی از استان قم با مجموع ۲۱۰ ضربه عنوان قهرمانی را به دست آورد. آیلین حسینی از لرستان با ۲۳۰ ضربه دوم شد و دایانا حاتمی از تهران الف با ۲۵۴ ضربه در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش تیمی نیز استان قم با مجموع ۷۶۶ ضربه قهرمان شد، خوزستان با ۷۸۸ ضربه در رده دوم ایستاد و تیم تهران الف با ۸۳۸ ضربه به مقام سوم رسید.